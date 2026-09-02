کد خبر: 1377521
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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فون درلاین: حملات پهپادی روسیه در اروپا به «هنجار جدید» تبدیل شده است

2 رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به حادثه پهپادی اخیر در فرودگاه لایپزیگ آلمان، آن را بخشی از روند تشدید فعالیت‌های منتسب به روسیه در خاک اروپا دانست و خواستار واکنش سریع‌تر اتحادیه اروپا شد.

جوان آنلاین: از یورونیوز، اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد حوادثی مانند اقدام خرابکارانه پهپادی اخیر در فرودگاه لایپزیگ آلمان به «هنجار جدید» در اروپا تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، فون درلاین در نشست خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو، در بروکسل گفت حادثه لایپزیگ نشانه تشدید فعالیت‌های منتسب به روسیه در خاک اتحادیه اروپا و بخشی از «الگویی گسترده‌تر از حوادث خطرناک» است.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی اروپا برای «دوران جدید امنیتی» گفت زیرساخت‌های غیرنظامی و روزمره اروپا باید همچون اهداف خط مقدم مورد حفاظت قرار گیرند. او همچنین از آمادگی اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد.

روته نیز با اشاره به ادامه جنگ اوکراین، روسیه را «بی‌پرواتر» از گذشته توصیف کرد و گفت تهدید‌های این کشور اکنون قلمرو اروپا و ناتو را نیز دربر گرفته است. وی تأکید کرد که تصور مسکو درباره ایجاد شکاف میان کشور‌های اروپایی و اعضای ناتو بر سر حمایت از اوکراین، اشتباه است.

آلمان روز سه‌شنبه روسیه را مسئول حادثه چهارم اوت در فرودگاه لایپزیگ اعلام کرد؛ ادعایی که کرملین آن را رد کرده است. برلین در واکنش به این حادثه، تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و پایان فعالیت «خانه روسیه» در برلین را اعلام کرده است.

کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز این حادثه را دارای «نشانه‌های تروریسم تحت حمایت دولت» دانست و از بررسی تحریم‌های جدید علیه افراد و نهاد‌های مرتبط با مجتمع نظامی روسیه خبر داد.

برچسب ها: حمله پهپادی ، روسیه ، اروپا
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