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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
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گوترش حملات آمریکا به ایران را محکوم کرد

1 دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی لفظی از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان ایرانی در تجاوز شب گذشته آمریکا، حملات واشنگتن علیه ایران را محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در خصوص تجاوز شب گذشته آمریکا به خاک ایران ابراز نگرانی شدید کرده و نسبت به گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان از جمله حمله تروریست‌های آمریکایی به یک مراسم عروسی در ایران که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان ایرانی منجر شد، هشدار داد.

بع گزارش مهر، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در این باره گفت: می‌توانم بگویم که دبیرکل سازمان ملل از تبادل آتش مجدد میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در طول شب به شدت نگران است.

سخنگوی سازمان ملل متحد سپس اضافه کرد: دبیرکل از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان، از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود به یک مراسم عروسی در ایران انجام شده، عمیقاً نگران است. دبیرکل تمامی حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‌کند. او یادآور شده است که همه طرف‌ها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بشردوستانه بین المللی، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، پایبند باشند.

دوجاریک خاطرنشان کرد که «کشور‌های معدودی در منطقه از این تشدید تنش‌ها در امان هستند و حریم هوایی و مسیر‌های حیاتی کشتیرانی همچنان به شدت تحت تأثیر قرار دارند.

وی گفت که گوترش «بار دیگر خواستار توقف فوری اقدامات نظامی است و از همه طرف‌های مرتبط می‌خواهد تا خویشتنداری پیشه کنند و از انجام اقدامات و بیان اظهاراتی که می‌تواند تنش‌های موجود را بیش از پیش تشدید کند، خودداری نمایند.»

استفان دوجاریک، همچنین هشدار داد که «همان طور که می‌توانید تصور کنید، تشدید بیشتر تنش‌ها پیامد‌های ویرانگری برای غیرنظامیان، کل منطقه و فراتر از آن خواهد داشت» و اشاره کرد که عملیات‌های بشردوستانه در منطقه «هم اکنون نیز با فشار کاری بیش از حد و کمبود بودجه مواجه هستند.»

دوجاریک گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد «از ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا فوراً به مسیر دیپلماسی بازگردند» و افزود: دستیابی به یک راه حل جامع و پایدار تنها از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره امکان‌پذیر است.

توصیه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون مذاکره و دیپلماسی، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هم‌وطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند.

این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.

در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌های نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، آمریکا ، ایران
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