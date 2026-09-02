تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

همزمان با تحرک نیرو‌های پیاده و خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی در مناطقی از جنوب لبنان، حملات هوایی و توپخانه‌ای این رژیم به چند شهرک از جمله المنصوری و حاریص ادامه یافت.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، نیرو‌های پیاده رژیم صهیونیستی در شهرک حولا در جنوب لبنان تحرکاتی داشته و خودرو‌های نظامی این رژیم نیز در منطقه وادی السلوقی به حرکت درآمده‌اند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی همچنین اقدام به آتش زدن خانه‌ها در شهرک أرنون کرده است.

همزمان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با نقض حریم هوایی لبنان، در آسمان مناطق جنوبی این کشور به پرواز درآمدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود، شهرک المنصوری را هدف قرار دادند و توپخانه این رژیم نیز این شهرک را گلوله‌باران کرد.

در ادامه این حملات، رژیم صهیونیستی یک پهپاد انفجاری را در منطقه العریش در حومه شهرک حاریص منفجر کرد. پس از آن نیز جنگنده‌های این رژیم شهرک حاریص را هدف حمله قرار دادند.

در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که شمار تلفات تجمعی حملات از دوم مارس (۱۱ اسفند) تا امروز (چهارشنبه) به ۴۳۵۴ شهید و ۱۲ هزار و ۳۲۵ زخمی افزایش یافته است.

این حملات در حالی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان طی روز‌های اخیر شاهد تداوم حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی بوده است؛ اقداماتی که موجب افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش در مرز‌های لبنان و تداوم آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های مناطق جنوبی این کشور شده است.