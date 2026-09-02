جوان آنلاین: شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق گفت: ترامپ احمق متوهم اگر گمان کند پس از عجز در برابر ایران اسلامی، در عراق پیروز خواهد شد؛ ما حتی اجازه یک پیروزی ظاهری و رسانهای را هم به او نخواهیم داد.
به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد: پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران او را وادار کرد با ترس و فرار در یخچال حمل غذا جابجا شود، عراق نیز به زودی او را دچار سکته خواهد کرد و جاهطلبیهای استعماریاش هرگز در کشور ما محقق نخواهد شد.
الکعبی گفت: با آمادگی کامل و انگیزهای بالا، تاریخ ۲۰۲۶/۹/۳۰ را زیر نظر داریم تا در صورت شانه خالی کردن اشغالگران از تعهد خود مبنی بر خروج کامل زمینی و هوایی، وارد نبرد سرنوشتساز شویم.
وی هشدار داد: اگر بعد از این تاریخ حتی یک نظامیان آمریکایی در عراق باقی بماند، هرگز اجازه نمیدهیم سالم برگردد و جنازهاش را برایشان خواهیم فرستاد.