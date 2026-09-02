بازداشت ۵۰۰ فلسطینی در کرانه باختری و قدس طی یک ماه

جوان آنلاین: مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی طی ماه اوت ۵۰۰ فلسطینی را در کرانه باختری و قدس بازداشت کردند که در میان آنان ۳۱ کودک و ۱۱ زن و دختر حضور داشتند.
به گزارش ایسنا، همچنین در این مدت یک اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
این مرکز تاکید کرد که یورشها، بازداشتهای جمعی، بازجوییهای میدانی، تعرضها و تهدیدها به طور مستمر ادامه داشته و بخشی از سیاست مجازات جمعی و فرسایش جامعه فلسطینی بوده است.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی همچنین استفاده از بازداشت اداری را تشدید کرده و بیش از ۷۰۰ حکم جدید یا تمدید حکم بازداشت اداری صادر کرده است.
مرکز مطالعات اسرای فلسطین افزود که در برخی موارد، اسیرانی که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند، به جای آزادی به بازداشت اداری منتقل شدهاند.