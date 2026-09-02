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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰
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اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

2 دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا که بار‌ها مدعی کنترل تنگه هرمز شده، اکنون در توهم تغییر نام این آبراه مهم که در اختیار ایران است، به سر می‌برد.

جوان آنلاین: ترامپ چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌ها مدعی شد: حالا که تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا است، آیا باید نام آن را به «تنگه ترامپ» تغییر دهیم؟

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری جاه طلب آمریکا که با پیامد‌های اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کند، ادعا کرد: درست مانند خود آمریکا، این تنگه هم «داغ‌تر» از همیشه خواهد بود!

ترامپ همچنین در گفتگویی تلفنی با یک پادکست که بخش‌هایی از آن روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا منتشر شد، درباره تنگه هرمز و حملات تجاوزکارانه شب گذشته واشنگتن به ایران مدعی شد: «ما اکنون تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. ما آن را کنترل می‌کنیم. دیشب ۲۸ قایق و ۲۸ کشتی را از بین بردیم. ما آن را کنترل می‌کنیم، آنها هیچ چیزی به دست نمی‌آورند، و ما کشتی‌ها را از بین بردیم.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا در توجیه جنگ‌های بی دلیل خود علیه ایران ادعا کرد: «ایران دو هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و من آن احتمال را از بین بردم.»

ترامپ که خود جنون قدرت و تجاوزگری دارد و بسیاری معتقدند از تاکتیک «مرد دیوانه» برای دستیابی به اهداف شوم خود استفاده می‌کند، در ادامه لفاظی‌های خود با توهین به مقامات ایران مدعی شد: «اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند، اسرائیل از بین می‌رفت، خاورمیانه از بین می‌رفت و آنها شهر‌های ایالات متحده را هدف قرار می‌دادند. چون آنها دیوانه هستند.»

ادعا‌های ترامپ در حالی است که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم، از سلاح هسته‌ای استفاده و دو شهر ژاپن را بمباران هسته‌ای کرد.

رئیس جمهوری آمریکا که در پی ناکامی در میدان جنگ نظامی، در حالی در رویا‌ها و توهمات ذهنی خود به سر می‌برد که سردرگمی به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده و نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محور‌های همین سردرگمی از سوی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌شود.

رفتار‌های متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بی‌اعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافق‌های امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.

رویکرد ترامپ در قبال ایران باعث ناامیدی بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است؛ گروهی که در مقاطعی جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور و شماری از فعالان سیاسی را نیز شامل می‌شد و نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامد‌های آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ فرسایشی ، تنگه هرمز
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