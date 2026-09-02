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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹
ورزش » ساير

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

12 یکصد و هفتمین شهرآورد استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شد و در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم شاگردان سهراب بختیاری زاده مقابل شاگردان مهدی تارتار به تساوی یک بر یک رسیدند.

پیش از آغاز این دیدار استقلالی‌ها با ۱۰ امتیاز و پرسپولیسی‌ها با ۹ امتیاز به ترتیب در رده سوم و چهارم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار داشتند که با تساوی به دست آمده استقلال ۱۱ امتیازی شد در رتبه دوم ایستاد و پرسپولیس نیز ۱۰ امتیازی شد و در رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال ایران، قرار گرفت.

با این تساوی در تمام تقابل‌های دو تیم، ۲۹ برد برای پرسپولیس و ۲۶ پیروزی سهم استقلال بوده و ۵۲ بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

گل‌ها: محمد مهدی محبی در دقیقه ۵۰ برای پرسپولیس و یاسر آسانی در دقیقه ۶۰ برای استقلال 

نیمه اول:

دقیقه ۱۶: علی علیپور پس از موفقیت در کورس با آشورماتوف موفق شد با فرعباسی در موقعیت تک به تک قرار گیرد، اما این مهاجم ملی‌پوشان سرخپوشان فرصت استثنایی به دست آمده را با ضربه چیپ از دست داد و توپش از کنار دروازه به اوت رفت.

دقیقه ۳۷: پاس زمینی صالح حردانی از سمت چپ دروازه پرسپولیس به شکلی خطرناک عبور کرد و به مهاجم استقلال نرسید.

دقیقه ۴۲: استقلال دو موقعیت بسیار خوب را در این دقیقه بازی از دست داد. ابتدا قلی‌زاده توپ را با حرکت انفرادی به محوطه جریمه برد و شوت سنگینی را روانه دروازه پرسپولیس کرد که با مهار پیام نیازمند مواجه شد و توپ برگشتی به یاسر آسانی رسید و ضربه این بازیکن پس از برخورد به مدافعان استقلال از بالای دروازه سرخپوشان به کرنر رفت.

نیمه دوم:

دقیقه ۵۰: محمد محبی توپی را که در محوطه جریمه استقلال به دست آورده بود به زیبایی تمام با پای راست روانه دروازه استقلال کرد و ضربه زمینی این بازیکن به گوشه دروازه فرعباسی رفت و گل نخست استقلال به ثمر رسید.

دقیقه ۵۲: توپ ارسالی از سوی کوشکی به محوطه جریمه پرسپولیس با ضربه سر سحرخیزان همراه شد و ضربه چکشی این بازیکن به خطرناک‌ترین شکل ممکن از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت.

دقیقه ۵۴: شوت روی پای محمد خدابنده‌لو در محوطه جریمه استقلال از سوی دروازه‌بان استقلال مهار شد.

دقیقه ۵۶: ضربه زیبا و زمینی یاسر آسانی که پس از ارسال توپ از نقطه کرنر به این وینگر استقلالی‌ها رسیده بود به تیرک دروازه پرسپولیس اصابت کرد تا آبی‌پوشان همچنان در حسرت گل باقی بمانند.

دقیقه ۵۷: شوت بیفوما از پشت محوطه جریمه با فاصله اندک از کنار دروازه استقلال بیرون رفت.

دقیقه ۶۰: توپی که درون محوطه جریمه پرسپولیس به یاسر آسانی وینگر زهردار استقلال رسید روی پای راست این بازیکن سوار شد و به تور دروازه پیام نیازمند چسبید تا دو تیم به تساوی یک بر یک برسند. 

دقیقه ۷۰: شوت پای چپ علی علیپور در دقیقه ۷۰ به شکلی خطرناک و نفس‌گیر از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۷۷: چرخش زیبای محمد محبی درون محوطه جریمه استقلال با شوت پای چپ این بازیکن همراه شد، اما ضربه نهایی او از کنار دروازه فرعباسی بیرون رفت.

دقیقه ۷۸: محمد عمری از زاویه بسته با پای چپ شوت سنگینی را به سمت دروازه استقلال روانه کرد که با واکنش فرعباسی توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۸۷: سانتر ارسالی از سوی آسانی به نقطه کور محوطه جریمه پرسپولیس به شکلی خطرناک به اوت رفت.

ترکیب استقلال:

سهراب بختیاری زاده در این دیدار استقلال را با ترکیب حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (روزبه چشمی)، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی (محمدحسین اسلامی)، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلی‌زاده به میدان فرستاد.

ترکیب پرسپولیس:

مهدی تارتار در این دیدار پرسپولیس را با ترکیب پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری، علی علیپور، محمدمهدی محبی (اوستون اورونوف)، ایگور سرگیف (محمد عمری)، مجید عیدی، تیوی بیفوما (پوریا شهرآبادی)، پویا پورعلی و محمد خدابنده‌لو (یاسین سلمانی) را از ابتدا روانه میدان کرد.

برچسب ها: تیم استقلال ، تیم پرسپولیس ، لیگ برتر
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