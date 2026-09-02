جوان آنلاین: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در گفتوگویی با شبکه خبری سیانبیسی در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی دریایی آمریکا تا هر وقت که نیاز باشد در منطقه خلیج فارس باقی خواهند ماند، ادعا کرد: «بله. من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد.»
به گزارش ایسنا، درحالی که آمریکا از آن سوی جهان به خاورمیانه آمده و با اقدامات خصمانه خود باعث آغاز جنگ و هرجومرج گسترده در منطقه شده، وزیر انرژی آمریکا در ادعایی واهی ایران را منشا مشکلات در منطقه خواند.
کریس رایت همچنین مدعی شد که ایالات متحده مسیر دستیابی ایران به تسلیحات هستهای را مسدود خواهد کرد.
این درحالی است که ایران بارها تاکید داشته که تنها به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است و به هیچ وجه تسلیحات هستهای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارند.
وزیر انرژی آمریکا در ادامه صحبتهای خود با ارائه آماری ساختگی مدعی شد که تنها در روز دوشنبه بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر شده است.
شایان ذکر است، در روزهای اخیر، شمار کشتیهای عبوری به تنها چند فروند کاهش یافته و نفتکشهای بزرگ و کشتیهای حمل گاز عملا استفاده از این مسیر را متوقف کردهاند. پیش از تشدید تنشها، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور میکرد.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران درباره آخرین تحولات تنگه هرمز گفت: «ما در یک جنگ تمام عیار نظامی و پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم. در برخی مقاطع، دشمن توفیق اندکی پیدا کرده و توانسته به فرض چند کشتی را عبور دهد، اما نکته اصلی این است که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه را بهطور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را نمیدهند. در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و دقت عکسالعمل نشان میدهند و اجازه نمیدهند آنها از تنگه عبور کنند.»