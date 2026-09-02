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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

صادرات ۸٠٠ میلیون یورویی سلاح از آلمان به اسرائیل

1 آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو، معادل حدود ۹۳۰ میلیون دلار، به اسرائیل صادر کرده است.

جوان آنلاین: از آناتولی، وزارت اقتصاد و انرژی آلمان اعلام کرد این کشور در شش ماه نخست سال جاری میلادی، در بحبوحه تداوم جنگ اسرائیل در نوار غزه، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو به اسرائیل صادر کرده است.

به گزارش ایرنا، به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، این رقم در پاسخ وزارت اقتصاد و انرژی به پرسش پارلمانی حزب چپ آلمان اعلام شده است.

ارزش مجوز‌های صادراتی صادرشده بین ژانویه تا ژوئن، بیش از چهار برابر مجموع ارزش مجوز‌های صادرشده برای اسرائیل در کل سال ۲۰۲۵ بوده است.

این افزایش پس از آن رخ داد که دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات تسلیحات به اسرائیل را تا حدی لغو کرد.

مرتس در ۸ اوت همان سال، پس از تصمیم اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در نوار غزه، صادرات تسلیحاتی را که امکان استفاده از آنها در غزه وجود داشت، متوقف کرده بود. این محدودیت‌ها تنها حدود سه ماه و نیم برقرار ماند.

بخش عمده افزایش مجوز‌های صادراتی به پروژه‌های بزرگ دفاعی اختصاص داشته است.

بر اساس گزارش اشپیگل، از مجموع ۷۳۵.۸ میلیون یورو مجوز صادراتی که در سه‌ماهه دوم سال صادر شد، حدود ۶۷ درصد مربوط به یک پروژه دریایی بوده است.

حدود ۲۱ درصد دیگر از مجوز‌های صادرشده مربوط به پروژه‌های مشترک شرکت‌های آلمانی و اسرائیلی بوده که از نظر دولت آلمان در راستای منافع راهبردی نیرو‌های مسلح این کشور (بوندس‌وِر) قرار دارند.

آلمان در سال ۲۰۲۳ مجوز صادرات ۳۲۷ میلیون یورو تجهیزات نظامی و تسلیحاتی به اسرائیل صادر کرده بود. این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۶۱.۱ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۶۰ میلیون یورو رسید.

صادرات تسلیحاتی آلمان به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۰ برابر افزایش یافت.

برلین از دیرباز یکی از مهم‌ترین حامیان اسرائیل بوده است. رهبران آلمان بار‌ها حمایت از اسرائیل را بخشی از مسئولیت تاریخی آلمان در قبال اسرائیل دانسته‌اند؛ مسئولیتی که به گذشته نازی این کشور و هولوکاست بازمی‌گردد.

برچسب ها: صادرات سلاح ، آلمان ، اسرائیل
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