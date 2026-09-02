یک رسانه انگلیسی با استناد به اظهارات یک مقام سابق این کشور، گزارش داد که تونی بلر عضو «هیات صلح» دونالد ترامپ، از تشکیلات خودگران خواسته است تا نام «فلسطین» از کتب درسی فلسطینی‌ها حذف شود.

جوان آنلاین: تارنمای میدل ایست آی امروز (چهارشنبه) نوشت که تونی بلر، از تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است تا هرگونه اشاره به کلمه «فلسطین» را در کتاب‌های درسی مدارس با نام یهودی «سامره» جایگزین کند.

به گزارش ایرنا، جرمی گرینستاک، که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ سفیر انگلیس در سازمان ملل بود، در گفت‌و‌گو با میدل ایست آی عنوان کرد که بلر تلاش کرد تا بر تشکیلات خودگردان فشار وارد کند و گفت اگر آنها می‌خواهند «هیات صلح» قادر به دستیابی به توافق با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه باشد، باید کلمه «فلسطین» از کتاب‌های درسی حذف شود.

گرینستاک در مصاحبه‌ای مفصل در پادکست دیوید هرست مطرح کرد که این درخواست توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، رد شده است.

گرینستاک با بیان اینکه این اطلاعات را از یک منبع در سطح وزارتخانه دریافت کرده است، گفت: من متوجه شده‌ام که به تازگی هیات صلح از او خواسته است که به رام‌الله برود و درخواست کند که اگر قرار است هیات صلح قادر به دستیابی به توافق با اسرائیل برای پایان دادن به درگیری باشد، هرگونه اشاره به کلمه فلسطین از برنامه درسی فلسطینی‌ها حذف شود.

او افزود: این واقعیت که هیات صلح می‌تواند درخواست کند که این موضوع در برنامه درسی آموزشی فلسطین گنجانده شود، باعث می‌شود از خود بپرسم که هیات صلح روی چه اصولی کار می‌کند و چه درکی از عدالت، حس انصاف و تاریخ همه اینها دارد.

بلر در اواسط ماه گذشته میلادی به همراه جرد کوشنر، داماد ترامپ، و نیکولای ملادنوف، نماینده عالی غزه، به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد.

این سه نفر مذاکرات فشرده‌ای با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، که نقشه راه غزه را رد کرده است، انجام دادند و سپس به قاهره سفر کردند. آنها در آنجا با یک گروه تکنوکرات فلسطینی که قرار است کنترل غزه را به دست بگیرد و همچنین اعضای حماس، جلساتی برگزار کردند.

رژیم صهیونیستی و حامیانش، به عنوان بخشی از یک کارزار جهانی، اقدام‌های خود را برای حذف کلمه فلسطین از کتاب‌های تاریخ و موزه‌ها تشدید کرده‌اند.

روز سه‌شنبه، مقام‌های رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از سرکوب گسترده‌تر آموزش در قدس اشغالی، شروع به تحمیل برنامه درسی خود بر بیش از ۴۵ هزار دانش‌آموز فلسطینی در مدارس دولتی کردند.

همچنین آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنرو) در لبنان، در مطالب جغرافیای کلاس ششم خود کلمه «فلسطین» را با «کرانه باختری» و «نوار غزه» در نقشه‌های خاصی جایگزین کرد، اقدامی که باعث اعتصابات و اعتراضات شد.