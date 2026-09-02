بیم رژیم صهیونیستی از حمله غافلگیرکننده ایران

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، خود را برای احتمال حمله غافلگیرکننده ایران آماده می‌کند.

به گزارش ایسنا، به گزارش پایگاه عبری «واللا» به نقل از یک منبع ارشد در نهاد نظامی رژیم صهیونیستی، بخش عملیات ارتش این رژیم طی مدت طولانی در بالاترین سطح، اقدامات دفاعی لازم را برای مقابله با سناریو‌های مختلف و در تمامی حوزه‌ها دنبال کرده است.

این منبع افزود که طی ماه‌های اخیر، ارتش رژیم صهیونیستی بهبود‌های فناورانه‌ای را در سامانه‌های دفاعی اعمال کرده که به افزایش سطح حفاظت از جبهه داخلی رژیم صهیونیستی منجر شده است.

این آمادگی‌ها پس از حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن تشدید شده است.

در پی این تحولات، رئیس بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی به نهاد‌های ستاد کل دستور داده است برای سناریویی نیز آماده باشند که در آن ایران به‌طور غافلگیرکننده اراضی اشغالی را هدف قرار دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرده است که ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم، هر چند روز یک‌بار طرح‌های عملیاتی در حوزه‌های دفاعی و تهاجمی را بازبینی کرده و متناسب با تحولات، اصلاحات و بهبود‌های لازم را به تصویب می‌رساند.

بر اساس اظهارات منابع نظامی صهیونیستی، در صورت افزایش تنش‌ها، دو سطح اصلی آماده‌باش در نظر گرفته خواهد شد؛ یکی برای واکنش کوتاه‌مدت و دیگری برای آمادگی طولانی‌مدت، با هدف تضمین آمادگی حداکثری ارتش در برابر تحولات احتمالی.

ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که هماهنگی نظامی با آمریکا در سطح بالایی قرار دارد و این هماهنگی به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.