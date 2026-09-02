ناو آبراهام لینکلن با ظاهری فرسوده به تایلند رسید

جوان آنلاین: ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن پس از ۲۸۶ روز دریانوردی و ماهها عملیات در خاورمیانه، در حالی که به وضوح فرسوده، زنگزده و رنگخورده به نظر میرسید، به تایلند رسید.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که نیروی دریایی مدعی است که این ظاهر «برای یک استقرار طولانی مدت طبیعی است».
این ناو هواپیمابر هستهای روز چهارشنبه در بندر «لم چابانگ» تایلند پهلو گرفت؛ مأموریتی طولانی که گزارشهای منتشرشده درباره فشارهای جسمی و روانی بر خدمه و مشکلات موجود در این ناو، تصویری از فرسودگی نیروهای آمریکایی در پی حضور طولانیمدت در منطقه ارائه میدهد.
این نخستین توقف بندری این ناو طی ۹ ماه گذشته محسوب میشود و نیروهای مستقر در آن قرار است برای استراحت و تجدید قوا راهی شهر گردشگری پاتایا شوند.