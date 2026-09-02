رئیس جمهور چین در سخنانی تأکید کرد که مردم غرب آسیا باید خود، زمام امورشان را در دست داشته باشند و دخالت‌های خارجی باید مردود شمرده شود.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه دولت چین، شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز چهارشنبه با تأکید بر چشم انداز امنیت مشترک، فراگیر، مبتنی بر همکاری پایدار، پیشنهادی ۴ ماده‌ای را برای ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در غرب آسیا مطرح کرد.

رئیس جمهور چین اعلام کرد که پکن از کشور‌های منطقه در مسیر توسعه روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری حمایت می‌کند.

وی برای ارتقای امنیت مشترک در منطقه، بر لزوم تلاش جهت تقویت نیروی محرکه داخلی در منطقه برای تحقق این امنیت تأکید کرد.

شی جین پینگ با بیان اینکه مردم غرب آسیا باید خود، زمام امورشان را در دست داشته باشند و دخالت‌های خارجی باید مردود شمرده شود، خاطرنشان کرد که چین از کشور‌های منطقه در تقویت گفت‌و‌گو‌ها پیرامون صلح و امنیت، بررسی ایجاد ساختار امنیتی جدید برای منطقه و در دست گرفتن سرنوشت خود حمایت می‌کند.

رئیس‌جمهور چین اظهار داشت که برای پیشبرد امنیت مشترک در منطقه باید رویکردی فراگیر اتخاذ شود و با توجه به وجود کانون‌های بحران متعدد در غرب آسیا و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با یکدیگر، باید راهکار‌های جامع و فراگیر دنبال گردد.

وی افزود که مسئله فلسطین همچنان در کانون مسائل غرب آسیا قرار دارد و هرگز نباید نادیده گرفته شده یا به حاشیه رانده شود.

شی همچنین تأکید کرد که زیربنای امنیت مشترک باید از طریق توسعه تقویت شود و صلح و ثبات پایدار در غرب آسیا اساساً به توسعه وابسته است.