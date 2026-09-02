ترکیب استقلال و پرسپولیس برای دربی ۱۰۷ اعلام شد

ترکیب تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای انجام صد و هفتمین دربی در شرایطی از سوی مهدی تارتار و سهراب بختیاری زاده اعلام شد که دو تیم با کمترین تغییرات نسبت به دیدار‌های گذاشته به میدان می‌روند.

جوان آنلاین: دربی ۱۰۷ پایتخت بین تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پرسپولیس در حالی برگزار می‌شود که بار دیگر این رقابت سنتی به خارج از تهران رفته است و ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان هواداران دو تیم است.

سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال برای شروع این مسابقه تصمیم گرفت نفرات زیر را وارد میدان کند تا شانس پیروزی تیمش را برای کسب نتیجه مقابل تفکرات سرخ‌ها اینگونه نشان دهد:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

در سوی دیگر میدان هم پرسپولیس در حالی که تغییرات زیادی در لیست بازیکنان فصل گذشته اش داشته است و مهدی تارتار هم برای اولین بار تجربه سرمربیگری در دربی را خواهد داشت با نفرات زیر وارد میدان می‌شود:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور.