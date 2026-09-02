دیدار «باسم نعیم» با عراقچی

جوان آنلاین: باسم نعیم عضو دفتر سیاسی و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس که برای رایزنی با مقامهای کشورمان به تهران سفر کرده است، عصر امروزچهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
به گزارش مهر، باسم نعیم در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم آقای خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس به عراقچی، مراتب تسلیت مجدد رهبران حماس و ملت فلسطین به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای (ره) و جمعی از فرماندهان و شخصیتها و مردم ایران را ابراز داشت و از نقش رهبر شهید ایران در دفاع از آرمان مقدس آزادی فلسطین و قدس شریف تجلیل کرد.
عضو دفتر سیاسی حماس همچنین با ارائه گزارشی از آخرین تحولات در فلسطین و تداوم جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری، یهودیسازی قدس و شکنجه بیرحمانه فلسطینیان در زندانهای رژیم اشغالگر، تصریح کرد؛ رویکرد نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، تداوم جنگ افروزی و نسلکشی فلسطینیان و کوچ اجباری مردم فلسطین از طریق تداوم سیاست ضدبشری تحمیل محاصره، جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه به باریکه غزه است.
وی خواستار تحرک و اقدام جدی و فوری جامعه جهانی بهویژه کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوزها و جنایتهای صهیونیستها علیه مردم فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین شد.
وزیر امور خارجه ضمن تشکر از رهبری جنبش حماس بابت ارسال پیامهای تسلیت و همدردی و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی و ملت ایران، بر موضع اصولی و قاطع کشورمان برای تداوم دفاع همهجانبه از کشور در برابر متجاوزان و حمایت از آرمان مقدس آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.
عراقچی همچنین بر استمرار اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین در مجامع جهانی از جمله نشستهای سازمان شانگهای و بریکس و همچنین نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد.