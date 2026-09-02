درخواست مصر و قطر برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

وزیران خارجه مصر و قطر در گفت‌وگویی تلفنی بر ضرورت توقف فوری تنش‌ها، بازگشت به مسیر دیپلماتیک و ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه، همکاری‌های بین‌المللی و امور مصریان خارج از کشور روز چهارشنبه در گفت‌وگویی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش رایزنی کرد.

طبق بیانیه وزارت خارجه مصر، این گفت‌و‌گو در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان دو کشور انجام شد.

دو طرف بر اولویت توقف فوری تنش‌ها و ضرورت خویشتن‌داری حداکثری تأکید کردند و خواستار بازگشت به مسیر دیپلماتیک و ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد شدند.

وزیران خارجه مصر و قطر تأکید کردند که گفت‌و‌گو و راهکار‌های سیاسی تنها مسیر برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه است.

آنها همچنین درباره پیامد‌های ادامه رویکرد تنش‌آمیز هشدار دادند و تأکید کردند که تداوم این وضعیت می‌تواند پیامد‌های جدی برای امنیت و ثبات منطقه و همچنین امنیت ملت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

عبدالعاطی و آل‌ثانی همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی تأکید و تصریح کردند که باید حاکمیت کشورها، تمامیت ارضی آنها و اصول حسن همجواری رعایت شود.

دو طرف همچنین بر ضرورت تضمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی تأکید کردند.

این تماس در حالی انجام می‌شود که کشور‌های منطقه در تلاش هستند از طریق رایزنی‌های سیاسی، مانع از گسترش دامنه تنش‌ها و پیامد‌های امنیتی آن در منطقه شوند.

ایران و آمریکا پس از چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل اصلی شکست این روند، کارشکنی‌های واشنگتن، خودداری از اجرای تعهدات و اتخاذ رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار بوده است.

آمریکا با تداوم تحریم‌ها، تهدید‌های نظامی و اقدامات تحریک‌آمیز، به دیپلماسی خیانت کرد و مانع از عملیاتی شدن توافقات شد؛ موضوعی که اعتماد به تعهدات واشنگتن را بیش از پیش تضعیف کرده و روند مذاکرات را با بن‌بست مواجه ساخته است.