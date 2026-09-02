جوان آنلاین: یک مقام فرماندهی تروریستی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به شبکه الجزیره گفت که گزارش‌های مربوط به حمله به مراسم عروسی را بررسی می‌کند.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که پیشتر ارتش تروریستی آمریکا ارتکاب این جنایت را انکار کرده بود.

در پی حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک (در استان هرمزگان) که دیشب رخ داد، به شهادت پنج نفر از غیرنظامیان (از جمله زنان و کودکان) مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر منجر شد.

این ادعای تازه سنتکام در حالی مطرح می‌شود که پیشتر جنایات مشابهی از جمله فاجعه حمله به مدرسه میناب از سوی ارتش ترویستی آمریکا رخ داده بود و با گذشت زمان طولانی، هیچ‌گونه گزارش شفاف یا نتیجه‌ای از تحقیقات ادعایی آمریکا درباره آن فجایع منتشر نشده است.