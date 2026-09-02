جوان آنلاین: به نقل از نیوزمکس، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ما کارزاری جهانی را برای قطع آخرین پیوند‌های اقتصادی با ایران آغاز کرده‌ایم!

به گزارش مهر، وزیر خزانه داری آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: دولت کنونی ایران ممکن است زودتر از آنچه بسیاری انتظار دارند، سقوط کند!

«اسکات بسنت»، با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: هدف ما اعمال فشار اقتصادی کافی است تا تهران را وادار کنیم با شرایطی که برای ترامپ قابل‌قبول باشد، به میز مذاکره بازگردد. ترامپ معتقد است تلاش‌های دیپلماتیک پیشین به این دلیل شکست خورد که سران ایران آمادگی دستیابی به توافق را نداشتند. ترامپ مصمم است که ایران نباید بدون تغییر و با حفظ دولت و توانمندی‌های کنونی اش، از این مناقشه بیرون بیاید!