جوان آنلاین: تیمملی بسکتبال با ویلچر ایران دو رویداد مهم مسابقات جهانی ۲۰۲۶ و بازیهای پاراآسیایی ناگویا را در پیش دارد. ملیپوشان با هدایت بهروز سلطانی خود را برای رفتن روی سکو و کسب خوشرنگترین مدال جهانی و آسیایی آماده میکنند.
رقابتهای بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان ۱۸ شهریورماه در کانادا آغاز میشود و ایران یکی از ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات خواهد بود. تیمملی بسکتبال با ویلچر ایران با قرار گرفتن در گروه چهارم با تیمهای مراکش، آلمان و کانادا مصاف خواهد داد. تیمملی کشورمان در حالی در پانزدهمین دوره قهرمانی جهان به میدان خواهد رفت که عنوان چهارمی جهانی ۲۰۱۸ و مقام سومی جهانی ۲۰۲۳ را در کارنامه دارد. پس از کسب مدال برنز تاریخی دوره گذشته، انتظار تکرار این درخشش مسئولیت ملیپوشان را دوچندان کرده است.
بهروز سلطانی که تیمش اخیراً چند بازی دوستانه در ترکیه برگزار کرده، حضور لژیونرها را نقطه عطف تیمملی خواند. سرمربی تیمملی بسکتبال با ویلچر در گفتوگو با تسنیم تأکید کرد: «هدف اول از این سفر، انجام کارهای اداری و دریافت روادید بود. ضمن اینکه تیم ترکیه چندی قبل دعوت کرده بود و ما نیز انجام دیدارهای تدارکاتی را با زمان دریافت روادید هماهنگ کردیم تا بیشترین بهره را از این فرصت ببریم. در ترکیه شش دیدار تدارکاتی با لهستان و تیم میزبان داشتیم و تا حد قابلتوجهی به هماهنگی لازم رسیدیم. حضور لژیونرها اتفاق بسیار خوبی بود. برگزاری این شش مسابقه یکی از اتفاقات خوب در مسیر شرکت در رقابتهای جهانی بود. با برگزاری این دیدارها، بچهها به آمادگی خوبی رسیدند و حالا در اردوی تهران حضور دارند. انشاءالله با انجام تمرینات در پایتخت، خود را مهیای سفر
به کانادا میکنیم.»
سلطانی قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر جهان را هدف تیمملی عنوان کرد: «با هدف حضور در جمع چهار تیم برتر به کانادا میرویم. میدانیم که مسیر سختتری نسبت به دوره قبل پیشرو داریم. آلمان یکی از تیمهای مدعی در این دوره از رقابتهاست. کانادا نیز به عنوان میزبان حضور دارد و ضمن اینکه سابقه قهرمانی در جهان و پارالمپیک در کارنامه این تیم دیده میشود. همچنین مراکش به عنوان قهرمان قاره آفریقا شرکت میکند. با وجود این مسیر دشوار، هدفمان این است که بتوانیم سهمیههای بیشتری برای آسیا برای حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ به دست بیاوریم. در واقع در این دوره از رقابتها، سهمیه مستقیم پارالمپیک توزیع نمیشود، اما تعداد سهمیه قارهها مشخص خواهد شد و سهمیه حضور در لسآنجلس در مسابقات سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ مشخص میشود.»
سرمربی تیمملی با اشاره به در پیش بودن بازیهای پاراآسیایی گفت: «ما پوستاندازی و جوانگرایی کردهایم و میخواهیم به هدفمان برسیم. تیمملی نسبت به دوره قبل جوانتر شده و شاهد این موضوع نیز حضور بازیکنان ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله است. طاها یارمحمدی با ۱۶ سال، کمسنترین بازیکن ماست و رضا نیکسیرت نیز ۱۷ سال دارد. قطعاً هدف ایدهآل ما ایستادن روی سکو است و باید برای رسیدن به آن، همه تلاش خود را به خرج بدهیم. هیچ فشار روحی و روانی نمیبینم، چراکه پتانسیل و هدف ما مشخص است. تقریباً یک ماه پس از مسابقات جهانی، بازیهای آسیایی را در پیش خواهیم داشت. میخواهیم در ناگویا به فینال برسیم و باز هم قهرمان شویم.»