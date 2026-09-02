آغاز ماراتن فوکوئوکا 

جوان آنلاین: ماراتن نفس‌گیر قهرمانی والیبال آسیا از فردا آغاز می‌شود و مسئولیت بازگرداندن جام قهرمانی به ایران و آقایی دوباره در قاره‌کهن، روی دوش ملی‌پوشان و روبرتو پیاتزا سنگینی می‌کند.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا فردا به میزبانی شهر فوکوئوکای ژاپن استارت می‌خورد و تیم‌ملی ایران در نخستین گام باید رودرروی نیوزیلند قرار بگیرد. انتظار می‌رود ملی‌پوشان عملکرد ضعیف و شکست‌های زیاد در لیگ ملت‌ها را به دست فراموشی سپرده باشند و با روحیه و اعتمادبه‌نفس پا به قهرمانی آسیا بگذارند.

جنگ بر سر جام

با اینکه ۱۲ تیم آسیایی در این تورنمنت حضور دارند و در سه گروه چهار تیمی به مصاف هم می‌روند، اما همه قاره می‌دانند جنگ قهرمانی و دعوا بر سر تصاحب جام بین دو تیم است؛ ایران و ژاپن. از سال ۲۰۱۱ به بعد جام قهرمانی بین این دو تیم دست به دست شده و آخرین‌بار در رقابت‌های ۲۰۲۳ این سامورایی‌ها بودند که در ارومیه جام را از چنگ تیم بهروز عطایی درآوردند. قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نخستین مرحله از توزیع سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ است و این مسئله اهمیت این دوره از رقابت‌ها را افزایش داده است. تیم‌های اول پنج قاره سهمیه حضور در بازی‌های لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد و در فوکوئوکا هر تیمی روی سکوی قهرمانی بایستد اولین سهمیه آسیا در المپیک را به دست خواهد آورد. البته سه تیم اول این رویداد سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آن خود خواهند کرد. در بین آسیایی‌ها، ژاپن با ۱۰ قهرمانی، چهار نایب‌قهرمانی و چهار عنوان سومی پرافتخارترین تیم است، کره‌جنوبی با چهار قهرمانی، چهار نایب‌قهرمانی و ۹ عنوان سومی دوم است و تیم‌ملی ایران نیز با چهار قهرمانی، سه نایب‌قهرمانی و یک عنوان سومی، رتبه سوم را در اختیار دارد.

شروع نسبتاً آسان

تیم‌ملی ایران در گروه B باید با نیوزیلند، هند و چین مصاف دهد. حریف اول‌مان از اقیانوسیه است و ملی‌پوشان ما فردا رودرروی تیمی صف‌آرایی می‌کنند که تاکنون هرگز طعم پیروزی برابر ایران را نچشیده است. در هر سه بازی رودرروی قبلی، تیم کشورمان نیوزیلند را شکست داده است. با اینکه هند نسبت به گذشته پیشرفت کرده، اما همچنان نمی‌تواند خطر جدی برای ایران محسوب شود، ولی حریف سوم‌مان را به‌هیچ وجه نباید دست‌کم گرفت. در بین همگروهانمان چین سخت‌ترین رقیب برای تیم پیاتزا خواهد بود. نتایج هر مسابقات و حتی ست‌های از دست رفته در هر بازی می‌تواند سرنوشت صعود تیم‌ها را تغییر دهد. تیم‌های اول و دوم هر گروه در پایان مرحله مقدماتی صعود خواهند کرد و دو سهمیه دیگر نیز به دو تیم برتر از تیم‌های سوم گروه‌ها تعلق خواهد گرفت.

ژاپن رقیب اصلی ما در گروه A با تیم‌های عمان، بحرین و استرالیا می‌جنگد. قطر، چین‌تایپه، کره‌جنوبی و تایلند هم در گروه C قرار دارند.

انتظارات زیاد از پیاتزا

کسب پنجمین قهرمانی آسیا بالاترین انتظاری است که همه از تیم‌ملی والیبال ایران دارند. با این‌حال نتایج اخیر تیم‌ملی در لیگ ملت‌ها دور از انتظار بود و پس گرفتن جام قهرمانی بسیار سخت خواهد بود.

در لیگ ملت‌ها تنها سه بازی به سود ایران تمام شد و ثبت ۹ شکست روحیه تیم را پایین آورد. سرمربی ایتالیایی خودش هم به ضعف‌های تیم اذعان کرده و در این مدت تمرکز کادرفنی برای به حداقل رساندن این ضعف‌ها بوده است. با اینکه سطح قهرمانی آسیا با لیگ ملت‌ها قابل مقایسه نیست، اما فراموش نکنیم که ژاپن مقام چهارم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را به دست آورد و حالا هم مدعی اصلی قهرمانی آسیاست.

عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور، امین اسماعیل‌نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته، یاران روبرتو پیاتزا در این تورنمنت هستند.

تیم‌ملی والیبال کشورمان چند بازی تدارکاتی در روسیه برگزار کرد و با برگزاری این دیدار‌ها و تمرینات پرفشار، امیدواریم هماهنگی و اشتباهات بازیکنان به حداقل رسیده باشد.