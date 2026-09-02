جوان آنلاین: «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه ضمن برگزاری نشست غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند، موج خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها را محکوم کرد و ادامه خواستار اقدام اروپا برای تحریم تجاری شهرک‌های صهیونیست‌نشین شد.

به گزارش ایسنا، بارو در اظهاراتی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، با اشاره به «انفجار خشونت ناشی از اقدامات شهرک‌نشینان افراطی» در کرانه باختری، این اقدامات را «تهدیدی علیه راه‌حل دو دولتی و توهینی غیرقابل قبول به منزلت مردم فلسطین» توصیف کرد.

وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد: «اتحادیه اروپا نمی‌تواند از طریق تجارت خود از این فعالیت‌ها حمایت کند. ما نمی‌توانیم بپذیریم که محصولات تولیدی شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری وارد خاک اتحادیه اروپا شود.»

بارو با اشاره به سابقه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شبه‌جزیره کریمه پس از الحاق آن به روسیه در سال ۲۰۱۴، خواستار اعمال همین مدل علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین شد و گفت: «ما این کار را علیه کریمه نیز به دلیل اینکه اقدام روسیه را غیرقانونی تشخصی دادیم انجام دادیم.»

وی همچنین از کمیسیون اروپا خواست با استناد به اختیارات شورای اروپا در این زمینه پیشرفت حاصل کند و از اعمال تحریم‌های جدید علیه عاملان گسترش شهرک‌سازی و خشونت در کرانه باختری حمایت کرد.

به گزارش آناتولی، وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به انتخابات پیش‌روی فلسطین، خواستار اعزام هیئت اروپایی برای کمک به برگزاری این انتخابات شد و گفت: «ضروری است این انتخابات در کشوری که به دنبال تعیین سرنوشت خود است، برگزار شود.»

بارو اظهار کرد این انتخابات به فلسطینی‌ها امکان می‌دهد رهبرانی را انتخاب کنند که «طرف‌های گفت‌وگوی کاملاً مشروع» برای جامعه بین‌المللی باشند و در ادامه پیشنهاد اعزام هیات اروپایی به فلسطین را در اوایل ماه سپتامبر مطرح کرد.

این در حالی است که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا درباره اعمال محدودیت‌های تجاری یکسان علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین همچنان دچار اختلاف‌نظر هستند. برخی کشور‌ها از جمله هلند، ایرلند، بلژیک و اسپانیا به‌طور مستقل محدودیت‌هایی را علیه تجارت با شهرک‌ها اعمال کرده‌اند، اما تصمیم‌گیری واحد اروپایی همچنان با مانع مواجه است.

هلند اخیراً اعلام کرده است از ۲۲ سپتامبر واردات محصولات از مناطق اشغالی تحت کنترل شهرک‌های صهیونیست‌نشین را ممنوع خواهد کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده، هلند حدود یک‌سوم صادرات کشاورزی شهرک‌های صهیونیست‌نشین و حدود نیمی از کل صادرات این شهرک‌ها به کشور‌های اروپایی را به خود اختصاص داده است.

بارو در بخش دیگری از اظهارات خود در پاریس، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه هشدار داد: «ما می‌دانیم که دموکراسی‌مان هدف قرار گرفته است. با نزدیک شدن به انتخابات، تلاش‌ها برای دستکاری و مداخله خارجی افزایش خواهد یافت.»

در حالی که نظرسنجی‌ها در فرانسه از اقبال عمومی به راست‌های افراطی حکایت داشته، بارو بدون اشاره به گروه یا حزب خاصی با تأکید بر اینکه بازیگران مداخله‌گر خارجی «در فرانسه مورد قبول قرار نمی‌گیرند»، تصریح کرد این فعالیت‌ها پیامد‌هایی خواهند داشت.

وزیر خارجه فرانسه همچنین درباره تحولات لبنان گفت احیای کامل حاکمیت این کشور مستلزم خروج اسرائیل و خلع سلاح حزب‌الله است. وی اعلام کرد پاریس در حال گفت‌و‌گو با مقامات لبنانی درباره آینده نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) است و در صورت نیاز، از تمدید مأموریت آن حمایت خواهد کرد