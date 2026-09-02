برق آزادی رفت 

سهل‌انگاری دوباره در پرداخت به‌موقع بدهی مجموعه ورزشی آزادی، بار دیگر تمرینات تیم‌های ملی کشتی و بسکتبال را با چالش مواجه کرد، آن هم در روز‌هایی که تیم‌های ملی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند و هر جلسه تمرینی برای آنها اهمیت زیادی دارد.

جوان آنلاین: سهل‌انگاری دوباره در پرداخت به‌موقع بدهی مجموعه ورزشی آزادی، بار دیگر تمرینات تیم‌های ملی کشتی و بسکتبال را با چالش مواجه کرد، آن هم در روز‌هایی که تیم‌های ملی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند و هر جلسه تمرینی برای آنها اهمیت زیادی دارد.

قطعی برق مجموعه ورزشی آزادی که نخستین بار نیست اتفاق می‌افتد، این‌بار تنها یک مشکل زیرساختی ساده نبود. برق که قطع شد، کشتی‌گیران تمرین خود را تعطیل کردند و بسکتبالیست‌های تیم‌های ملی سه‌نفره دختران و پسران مجبور شدند در تالار بسکتبال مشحون، با نور اندک خورشید و حتی فلش تلفن همراه تمرین کنند؛ تصویری که شاید بیش از هر توضیحی، وضعیت زیرساخت یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی کشور را نشان می‌دهد.

داستانی که البته جدید نیست. چند هفته قبل نیز برق کمپ تیم‌های ملی کشتی در جریان تمرین ملی‌پوشان قطع شده بود. آن زمان فدراسیون کشتی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و مسئولان این فدراسیون تأکید کردند بدهی مطرح شده ارتباطی با کشتی ندارد. با این حال، قطعی برق یک‌بار دیگر تکرار شده و این‌بار علاوه بر کشتی، تمرینات تیم ملی بسکتبال را نیز تحت تأثیر قرار داد.

براساس گزارش‌های منتشرشده، دلیل قطعی برق، بدهی مجموعه ورزشی آزادی به اداره برق عنوان شده است. بدهی که رقم آن در گزارش‌های مختلف حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد تومان اعلام شده است. اگرچه رقم دقیق در گزارش‌ها متفاوت است، اما اصل ماجرا تغییری نمی‌کند. اینکه مجموعه‌ای که محل آماده‌سازی تیم‌های ملی است، به دلیل بدهی خاموش شده و ورزشکاران هزینه این مشکل مالی را می‌پردازند.

خاموشی، تمرین کشتی را تعطیل کرد

اولین قربانی خاموشی تازه، بار دیگر تیم‌های ملی کشتی بودند، آن هم در شرایطی که فدراسیون کشتی تأکید دارد بدهی برق متوجه این فدراسیون نیست. با قطع برق، سالن تمرین در خاموشی فرو رفت، سیستم‌های سرمایشی و تهویه از کار افتادند و ادامه تمرین عملاً امکان‌پذیر نبود. در نهایت تمرین تیم‌های ملی کشتی تعطیل شد و اعضای تیم‌های حاضر در کمپ از مجموعه خارج شدند.

زمان وقوع این اتفاق نیز اهمیت آن را بیشتر می‌کند. تیم‌های ملی کشتی در ماه‌های آینده چند رویداد مهم پیش‌رو دارند و بازی‌های آسیایی ناگویا یکی از مهم‌ترین آنهاست. از سوی دیگر، تیم‌های بزرگسالان باید برای رقابت‌های جهانی آماده شوند و تیم‌های رده‌های پایه نیز مسابقات بین‌المللی خود را پیش‌رو دارند. مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان نیز قرار است از ۱۳ شهریور آغاز شود. بنابراین خاموشی ۱۰ شهریور را نمی‌توان تنها یک اختلال چندساعته دانست. این اتفاق هشداری جدی است درباره اینکه آیا زیرساخت کمپ تیم‌های ملی برای میزبانی از اردوی جدید آماده خواهد بود یا نه.

بسکتبال با نور پنجره و فلش گوشی!

تاریکی مجموعه آزادی، اما فقط تمرین کشتی را مختل نکرد و تالار بسکتبال مشحون نیز در خاموشی فرو رفت. با این حال، ملی‌پوشان سه نفره ایران تصمیم گرفتند تمرین را متوقف نکنند.

تیم ملی پسران از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح وارد سالن شد و پس از آن نوبت به دختران رسید. نور طبیعی که از پنجره‌های بالای سالن به کف پارکت می‌تابید، تنها روشنایی موجود بود و در بخش‌هایی نیز بازیکنان از چراغ تلفن‌های همراه استفاده کردند تا بتوانند در فضای تاریک سالن مسیر خود را پیدا کنند. تمرینی که دیگر شبیه یک جلسه عادی نبود. خاموشی علاوه بر تاریکی، سیستم‌های تهویه و سرمایشی را نیز از مدار خارج کرده بود و گرمای سالن شرایط را دشوارتر می‌کرد، به همین دلیل بازیکنان ناچار شدند بیشتر روی شوت‌زنی و کار‌های انفرادی تمرکز و با احتیاط بیشتری حرکت کنند تا در نور کم، خطر مصدومیت افزایش پیدا نکند. این اتفاق در حالی رخ داده که تیم‌های سه نفره دختران و پسران ایران در روز‌های پایانی آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا قرار دارند و قرار است برای کسب مدال تلاش کنند.

یک خاموشی، چند رشته ملی

مسئله آزادی فقط به کشتی و بسکتبال ختم نمی‌شود. این مجموعه میزبان رشته‌هایی مانند وزنه‌برداری و والیبال نیز هست و قطعی برق می‌تواند فعالیت آنها را هم تحت تأثیر قرار دهد. سؤال اصلی همین‌جاست؛ چرا ورزشکارانی که ماه‌ها برای یک رویداد مهم آماده شده‌اند باید تاوان بدهی مجموعه‌ای را بدهند؟ ورزشکار نه مسئول قرارداد برق است و نه نقشی در حساب‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دارد. مربی هم برنامه تمرینی خود را براساس خاموشی تنظیم نمی‌کند. اما وقتی برق می‌رود، این ورزشکار است که باید تمرین را تعطیل کند یا در تاریکی و گرما ادامه دهد.