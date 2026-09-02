سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت سیریک؛ غرب ارزشی برای حقوق بشر قائل نیست

علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر واکنش جامعه جهانی به جنایت آمریکا در حمله به مدرسه میناب بر جلوگیری از تکرار این جنایت در مجلس عروسی سیریک گفت: سازمانهای بینالمللی تحت سیطره کشورهای غربی و به ویژه آمریکا شکل گرفتهاند، تا بتوانند تمایلات و برنامههای خودشان را پیش ببرند؛ لذا هیچگونه اهمیتی به واقعیت حقوق بشر، حقوق کشورها و مردم نمیدهند.
وی در ادامه اظهار کرد: مهم برای آنها این است که بتوانند به هر روشی، با سادهترین و کمترین هزینه، راه خودشان را ادامه دهند و ملتها و کشورها را چپاول کنند و سرمایههای مادی و معنوی کشورها را برای خودشان تصاحب کرده و به زندگی ننگینشان ادامه دهند. همین سبب شده است که شما میبینید وقتی جنایاتی انجام میشود، خیلی روشن و آشکار، فقط هم در مورد ایران نیست. شما ببینید در فلسطین چه کار کردند و چقدر کودک را کشتند و با بیحیایی کامل و با پررویی، باز هم دم از حقوق بشر میزنند.
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه «از جامعه جهانی تحت سلطه غرب توقعی در زمینه دفاع واقعی از حقوق بشر نیست» تصریح کرد: معلوم است سیاست آنها چه بوده است. کاری که جمهوری اسلامی ایران کرد و کاری که مردم فلسطین انجام دادند، این بود که ذات آنها را نشان دادند. همه مردم جهان، کسانی که فریب این جو و این پروپاگاندا را خورده بودند، متوجه شدند که آنها واقعاً ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستند.
وی افزود: اگر هم جایی ورود پیدا میکنند، برای تامین منافع کشورهای خودشان است. اگر در انگلستان چنین اتفاقی رخ دهد، آن وقت از حقوق بشر حرف میزنند؛ اگر در کشورهای اروپایی اتفاقی بیفتد، از حقوق بشر حرف میزنند. نمونه آن جنگ اوکراین است. اما برای کشته شدن مردم فلسطین و کشته شدن فرزندان ما در میناب، کوچکترین دلسوزی ندارند. این نشاندهنده ذات و واقعیت آنها است. واقعیت ذات کریه آنها را نظام اسلامی برای همه جهانیان آشکار کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الان کسی در دنیا باقی نمانده که ذرهای انصاف و آزادگی داشته باشد و به اینها حق بدهد افزود: امروز مردم دنیا میدانند که آنها چقدر جنایتکار هستند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا واکنش قاطع جامعه جهانی میتوانست از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کند، گفت: بله، اگر جامعه جهانی برخورد میکرد، قطعاً این غلطها را دیگر نمیکردند. کشورهای غربی در واقع خودشان این نظامات بین المللی را شکل دادهاند و مدیران و سردمداران کشورهای دیگر نیز به دلیل وابستگی سنگینی که به اینها دارند، جرأت مقابله با آنها و حتی جرأت اظهارنظر علیهشان را ندارند.
وی افزود: ما میبینیم حتی کشورهای اسلامی، به جای اینکه کوچکترین مقابلهای با دشمن کنند، میآیند پایگاههای خودشان را هم در اختیار آنها قرار میدهند، چون سردمداران وابسته دارند. اینها اگر وابستگی خودشان را به کشورهای آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی حفظ نکنند، تصور میکنند که نمیتوانند در کشورشان حکمرانی کنند و از صحنه روزگار حذف میشوند. علت اینکه اینها همراهی نمیکنند، همین است.