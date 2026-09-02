روزنامه فایننشال تایمز عصر چهارشنبه در گزارشی ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا، نوشت که او در حال کوبیدن آخرین میخ بر تابوت نظم جهانی آمریکایی است.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز جهت بررسی و تحلیل رفتار‌ها و رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ابتدای گزارشی به تازه‌ترین اقدامات او طی چند هفته اخیر اشاره کرد و نوشت: در ۱۶ اوت، دونالد ترامپ از کاهش قابل توجه رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی خبر داد. در ۱۹ اوت، طرح انزوای اقتصادی علیه ایران را آغاز کرد. در ۲۱ اوت، مذاکرات تجاری ایالات متحده با کانادا به شکست انجامید. در ۲۸ اوت، ترامپ بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان را با ونزوئلا اعلام کرد که تمامی این موارد، نوع جهانی را که ترامپ به آن اعتقاد دارد، آشکار می‌کند.

به گزارش ایسنا، این رسانه انگلیسی در ادامه تاکید کرد: این جهانی است که در آن ایالات متحده، متحد ندارد بلکه اقمار دارد؛ جهانی که در آن ایالات متحده می‌تواند هر کاری که می‌خواهد، هر زمان که بخواهد، با هر کسی که می‌خواهد انجام دهد؛ جهانی که در آن فقط قدرت اهمیت دارد و بالاتر از همه، جهانی که در آن ایالات متحده فکر می‌کند که به تنهایی قدرت دارد و این قدرت در دستان یک مرد متمرکز شده که تصادفی نیست که قلدر باشد!

فایننشال تایمز در این مطلب با انتقاد صریح از رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: امیدوارم وقتی دونالد ترامپ زندگینامه خود را می‌نویسد، آن را «حاضر در ویرانی» بنامد. البته به این دلیل نیست که او شخصا مسئول مرگ رویا‌ها بوده است، اما او مطمئنا مردی است که اکنون آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد.

این روزنامه در پایان استدلال کرد: صرفا چهار اقدامی را که ترامپ در دو هفته اخیر انجام داد را در نظر بگیرید. ما در جهانی بی‌قانون و غیرقابل پیش‌بینی هستیم. ترامپ خالق آن جهان نیست، اما مطمئنا او محرک اصلی آن است.