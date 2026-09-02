ادعای سنتکام در حاشا کردن حمله به جشن عروسی در سیریک، دروغی وقیحانه است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای سخنگوی سنتکام در رابطه با جنایت ارتکابی در سیریک و اینکه ارتش آمریکا به غیرنظامیان حمله نمی‌کند، در شبکه ایکس نوشت: واقعیت آن‌قدر هولناک است که حتی پروپاگاندای آمریکا هم ادعای هاوکینز را بیان نمی‌کند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای سخنگوی سنتکام در رابطه با جنایت ارتکابی در سیریک و اینکه ارتش آمریکا به غیرنظامیان حمله نمی‌کند، در شبکه ایکس نوشت: تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در انکار جنایت سیریک مدعی است که آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. ظاهراً او سوابق رسمی ارتش آمریکا را فراموش کرده است: کاکارک در سال ۲۰۰۲، مُکرَدیب در سال ۲۰۰۴، دِه‌بالا و وِچ‌بَغتو در سال ۲۰۰۸؛ حملات مستند آمریکا در افغانستان و عراق که به کشته‌شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، انجامید.

وی ادامه داد: ظاهراً او چیز دیگری را هم فراموش کرده است: حتی سریال Homeland، محصول آمریکا، در فصل چهارم حمله یک پهپاد آمریکایی به یک مراسم عروسی در پاکستان را به تصویر کشید؛ حمله‌ای که حدود ۴۰ غیرنظامی را کشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: واقعیت آن‌قدر هولناک است که حتی پروپاگاندای آمریکا هم ادعایی را که هاوکینز امروز مطرح می‌کند، مطرح نکرده است. سیریک داستان نیست. غیرنظامیان واقعی‌اند. قربانیان نیز واقعی‌اند.