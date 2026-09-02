رایزنی گروسی با یک مقام آمریکا درباره ایران

جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مدتی است میکوشد حمایت محافل غربی برای دستیابی به تصدی دبیرکلی سازمان ملل را کسب کند، امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا شریکی کلیدی در تمامی حوزههای فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) است؛ از ایمنی و امنیت هستهای گرفته تا پادمان ها، عدم اشاعه و کاربردهای صلح آمیز علم و فناوری هستهای!
به گزارش مهر، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره مدعی شد: بسیار خرسندم که پذیرای سفیر «پرستون ولز گریفیت سوم» (نماینده آمریکا در سازمانهای بینالمللی در وین) در آژانس بودم و پیش از نشست هفته آینده شورای حکام، پیرامون مسائل مهمی از جمله ایران و سوریه با او گفتوگو کردم.