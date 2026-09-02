کاردار جدید سفارت آمریکا در عراق مشخص شد

جوان آنلاین: عراق نیوز در حساب کاربری خود در ایکس از بازگشت استیون فاگین به عنوان کاردار جدید سفارت آمریکا در عراق خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، استیون فاگین، قرار است برای مدیریت هیئت نمایندگی آمریکا در عراق به بغداد بازگردد و انتظار می‌رود روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکایی محور اصلی نقش او باشد..

فاگین پیش از بازگشت، با شورای بازرگانی آمریکا در عراق، از جمله استیو لوتس، معاون رئیس جمهور و مدیران شرکت‌های جنرال الکتریک ورنووا، بی‌پی و بیکر هیوز، دیدار کرد.

وی پیش از این به عنوان معاون رئیس هیئت نمایندگی در سفارت آمریکا در بغداد خدمت می‌کرد و جانشین جاشوا هریس خواهد شد که دوره تصدی اش به عنوان کاردار در حال پایان است.