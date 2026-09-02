عذرخواهی رسمی منصوریان: همه مردم عراق برای من محترم هستند

جوان آنلاین: علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه تهدید کرد که اگر تیمش در دیدار برابر نوروز بازنده اعلام شود به کنفدراسیون فدراسیون فوتبال آسیا و دادگاه CAS شکایت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، الطلبه در دیدار برابر نوروز با یک گل به پیروزی رسید، اما دو بازیکن الطلبه با یک شماره به میدان رفتند. هر دو بازیکن تیم منصوریان شماره ۷۷ را بر تن داشتند که بعد از متوجه شدن داور یکی از آنها مجبور شد که شماره ۱۷ را بر تن کند. این اتفاق باعث شد تا باشگاه نوروز بعد از پایان بازی از تیم منصوریان شکایت کند.

فدراسیون فوتبال عراق به مصاحبه شدید اللحن منصوریان واکنش نشان داد و او را برای توضیحات فراخوانده است.

علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی الطلبه ساعاتی پیش در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عراق حاضر شد.

رسانه اسپورت عراق اعلام کرد که منصوریان عذرخواهی رسمی خود را ارائه و تأکید کرد که به فدراسیون، کمیته و مقررات جاری احترام می‌گذارد.

منصوریان بعد از حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عراق گفت: من حاضر شدم و گفت‌وگوی مثبتی شکل گرفت. من بچه جنوب ایران هستم و عادتم این است که تند صحبت می‌کنم. شاید صحبت‌های من به درستی ترجمه نشده باشند. من قصد بی احترامی به کسی را ندارم و همه مردم عراق برای من محترم هستند. اگر به کسی توهین کردم عذرخواهی می‌کنم.

این سرمربی ایرانی ادامه داد: کمیته انضباطی اعلام کرد که دیدار تیم ما برابر نوروز ۳ بر صفر به سود حریف شده است. من به آنها گفتم که به این رای احترام می‌گذارم، اما به کمیته استیناف شکایت می‌کنیم و حق خود را آنجا دنبال می‌کنیم. به امید خدا رای برگردد. ما از حق تیم خود دفاع می‌کنیم و امیدواریم که رای برگردد اگر هم نشد توکل بر خدا به کار خود ادامه می‌دهیم.

در حال حاضر، کمیته در حال آماده‌سازی برای صدور رای نهایی خود طبق دستورالعمل‌هاست.