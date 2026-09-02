پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای در مورد تجاوز نظامی آمریکا به ایران و پاسخ دفاعی ایران نوشت:
«وزارت امور خارجه، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور علیه میهن عزیزمان را به شدیدترین وجه محکوم کرده و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید میکند.
رژیم آمریکا که در مواجهه با عزم آهنین ملت ایران در دفاع از کیان ایران، دچار استیصال شده است، شامگاه سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، به چندین منطقه غیرنظامی و زیرساختهای خدماتی از جمله تعدادی از دکلها و سایتهای مخابراتی در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد که بر اثر آن تعدادی از هموطنانمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به داراییهای عمومی و خصوصی وارد آمد.
در حمله دشمن آمریکایی به یک جشن عروسی در کوهستک واقع در شهرستان سیریک استان هرمزگان، بیش از ۷۰ نفر از هموطنان شهید و مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند. این جنایات جنگی وحشیانه که نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل است یادآور جنایات قبلی آمریکایی-صهیونیستی طی یک سال و نیم اخیر، از جمله در میناب و لامرد است.
در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاههای نظامی آمریکا را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.
جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشورهای منطقه میخواهد با جلوگیری از استفاده متجاوزان آمریکایی از امکانات و قلمروی آنها برای تدارک و اجرای عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران، مانع از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه شوند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی-صهیونیستی برای تحمیل ناامنی دائمی بر منطقه محقق گردد.
وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت هموطنان عزیزمان، مسئولیت همه دولتها برای تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی را یادآور میشود.
وزارت امور خارجه بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، بهویژه شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل، برای ایفای وظایف خود وفق منشور سازمان را یادآور میشود. سکوت و بیعملی ارکان سازمان ملل متحد در قبال نقضهای مستمر اصول و قواعد بنیادین منشور بهویژه بند ۴ ماده ۲، از سوی یک عضو دائم شورای امنیت موجب بیاعتباری بیشتر جایگاه سازمان و تهدید فزاینده صلح و امنیت بینالمللی خواهد شد.»