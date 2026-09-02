کد خبر: 1377446
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کاردار آلمان به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد

23 وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کاردار آلمان در مسکو را به دلیل اقدامات و اظهارات ضد روسی مقامات آلمانی احضار کرده است.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، این وزارتخانه چهارشنبه در بیانیه‌ای افزود: برند فینکه کاردار آلمان در مسکو در پی اقدامات و سخنان مقامات برلین علیه روسیه احضار شد.

به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، دولت آلمان رسماً روسیه را مسئول حادثه پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله دانست و اقدامات متقابلی را اعلام کرد.

دولت آلمان اعلام کرد که قصد دارد کنسولگری روسیه در بن را در ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) تعطیل کند. سایر اقدامات اعلام شده برلین شامل لغو توافق‌نامه در مورد فعالیت‌های خانه علم و فرهنگ روسیه در برلین و افزایش کنترل ورود شهروندان روسی است.

الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: آلمان اکنون مسیر افزایش تنش‌ها را انتخاب کرده است. وی همچنین درباره احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین روسیه و آلمان سخن گفت.

در همین حال، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که پاسخ مسکو به اقدام آلمان در تعطیل کردن کنسولگری روسیه در شهر بن آلمان، واکنشی شدید خواهد بود.

زاخارووا افزود: نگران نباشید، وقتی زمان آن فرا برسد، پاسخ خواهیم داد؛ شاید آنها درباره واکنش روسیه حدس‌هایی می‌زنند، اما شاید نه درباره همه چیز.

این سخنان در حاشیه مجمع اقتصادی شرق بیان شد که از دهم تا سیزدهم شهریور در ولادی وستوک در حال برگزاری است. این مجمع بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ با فرمان رئیس‌جمهور روسیه با تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی شرق دور این کشور شکل گرفت و ولادیمیر پوتین از سخنرانان نشست عمومی سالانه آن بوده است.

کنسولگری روسیه در شهر بُن، آخرین کنسولگری فعال باقی‌مانده روسیه در آلمان بود. با تعطیلی این کنسولگری، مسکو تنها یک نمایندگی دیپلماتیک در آلمان خواهد داشت و فقط سفارت روسیه در برلین که یک بخش کنسولی نیز دارد، فعال باقی مانده است.

پیش‌تر سرگئی نچایف سفیر روسیه در برلین، اتهامات مقامات آلمانی را بی‌اساس خواند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران پس از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای درباره اقدام برلین گفت: فردریش مرتس صدراعظم آلمان، از منافع شهروندان این کشور محافظت نمی‌کند، بلکه بر سر آنها معامله می‌کند.

به گزارش ایرنا، در ۲۹ آگوست (۷ شهریور ۱۴۰۵)، نشریه اروپایی «پولیتیکو» و چند رسانه آلمانی گزارش داده بودند که صدراعظم آلمان قصد دارد روسیه را مسئول حادثه لایپزیگ معرفی کند و از اقدامات تلافی‌جویانه گسترده خبر دهد.

سفارت روسیه در آلمان پیش‌تر کشف پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله را یک اقدام تحریک‌آمیز شتاب‌زده و ساختگی توصیف کرده و گفته بود این اقدام تنها در خدمت منافع کی‌یف و جریان‌های سیاسی جنگ طلب اروپا است.

در شامگاه ۴ اوت (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، یک پهپاد مجهز به بمب دست‌ساز در محوطه پروازی فرودگاه، در کنار یک فروند هواپیمای باری آنتونوف متعلق به اوکراین کشف شد؛ چاشنی انفجاری آن عمل نکرده بود. در همان شب، پهپاد دومی با یک فروند هواپیمای باری دی‌اچ‌ال برخورد کرد.

بعدتر مشخص شد که با گذشت ۱۰ روز، بازرسان پهپاد سوم و همچنین آثاری از یک ماده منفجره قوی را پیدا کرده‌اند؛ این ماده احتمالاً حدود ۵۰ گرم هگزوژن بوده است.

پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش تعداد حوادث مربوط به پهپاد‌های ناشناس در کشور‌های مختلف گویای آن است که تهدید «صدور تروریسم اوکراینی» به سراسر جهان در حال افزایش است.

زاخارووا افزود: در گزارش‌های رسانه‌ای همچنین اشاره شده است که حتی گروه‌های جنایتکار اروپایی نیز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از پنج هزار فروند پهپاد تهاجمی از نیرو‌های مسلح اوکراین دریافت کرده‌اند.

برچسب ها: کاردار آلمان ، وسیه ، برلین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

چراغی که تا ابد روشن ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار