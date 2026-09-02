کاردار آلمان به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، این وزارتخانه چهارشنبه در بیانیهای افزود: برند فینکه کاردار آلمان در مسکو در پی اقدامات و سخنان مقامات برلین علیه روسیه احضار شد.
به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، دولت آلمان رسماً روسیه را مسئول حادثه پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله دانست و اقدامات متقابلی را اعلام کرد.
دولت آلمان اعلام کرد که قصد دارد کنسولگری روسیه در بن را در ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) تعطیل کند. سایر اقدامات اعلام شده برلین شامل لغو توافقنامه در مورد فعالیتهای خانه علم و فرهنگ روسیه در برلین و افزایش کنترل ورود شهروندان روسی است.
الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: آلمان اکنون مسیر افزایش تنشها را انتخاب کرده است. وی همچنین درباره احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین روسیه و آلمان سخن گفت.
در همین حال، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که پاسخ مسکو به اقدام آلمان در تعطیل کردن کنسولگری روسیه در شهر بن آلمان، واکنشی شدید خواهد بود.
زاخارووا افزود: نگران نباشید، وقتی زمان آن فرا برسد، پاسخ خواهیم داد؛ شاید آنها درباره واکنش روسیه حدسهایی میزنند، اما شاید نه درباره همه چیز.
این سخنان در حاشیه مجمع اقتصادی شرق بیان شد که از دهم تا سیزدهم شهریور در ولادی وستوک در حال برگزاری است. این مجمع بینالمللی در سال ۲۰۱۵ با فرمان رئیسجمهور روسیه با تمرکز بر ظرفیتهای اقتصادی شرق دور این کشور شکل گرفت و ولادیمیر پوتین از سخنرانان نشست عمومی سالانه آن بوده است.
کنسولگری روسیه در شهر بُن، آخرین کنسولگری فعال باقیمانده روسیه در آلمان بود. با تعطیلی این کنسولگری، مسکو تنها یک نمایندگی دیپلماتیک در آلمان خواهد داشت و فقط سفارت روسیه در برلین که یک بخش کنسولی نیز دارد، فعال باقی مانده است.
پیشتر سرگئی نچایف سفیر روسیه در برلین، اتهامات مقامات آلمانی را بیاساس خواند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران پس از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای درباره اقدام برلین گفت: فردریش مرتس صدراعظم آلمان، از منافع شهروندان این کشور محافظت نمیکند، بلکه بر سر آنها معامله میکند.
به گزارش ایرنا، در ۲۹ آگوست (۷ شهریور ۱۴۰۵)، نشریه اروپایی «پولیتیکو» و چند رسانه آلمانی گزارش داده بودند که صدراعظم آلمان قصد دارد روسیه را مسئول حادثه لایپزیگ معرفی کند و از اقدامات تلافیجویانه گسترده خبر دهد.
سفارت روسیه در آلمان پیشتر کشف پهپاد در فرودگاه لایپزیگ/هاله را یک اقدام تحریکآمیز شتابزده و ساختگی توصیف کرده و گفته بود این اقدام تنها در خدمت منافع کییف و جریانهای سیاسی جنگ طلب اروپا است.
در شامگاه ۴ اوت (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، یک پهپاد مجهز به بمب دستساز در محوطه پروازی فرودگاه، در کنار یک فروند هواپیمای باری آنتونوف متعلق به اوکراین کشف شد؛ چاشنی انفجاری آن عمل نکرده بود. در همان شب، پهپاد دومی با یک فروند هواپیمای باری دیاچال برخورد کرد.
بعدتر مشخص شد که با گذشت ۱۰ روز، بازرسان پهپاد سوم و همچنین آثاری از یک ماده منفجره قوی را پیدا کردهاند؛ این ماده احتمالاً حدود ۵۰ گرم هگزوژن بوده است.
پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در بیانیهای اعلام کرد: افزایش تعداد حوادث مربوط به پهپادهای ناشناس در کشورهای مختلف گویای آن است که تهدید «صدور تروریسم اوکراینی» به سراسر جهان در حال افزایش است.
زاخارووا افزود: در گزارشهای رسانهای همچنین اشاره شده است که حتی گروههای جنایتکار اروپایی نیز در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از پنج هزار فروند پهپاد تهاجمی از نیروهای مسلح اوکراین دریافت کردهاند.