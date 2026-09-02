کد خبر: 1377443
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۱
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر علیه استکبار هستند

2 رئیس مجلس در دیدار مسئولان ارتباطات اسلامی جنبش حماس با بیان اینکه ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر علیه استکبار قرار دارند، گفت: حتی دولت‌های دلداده آمریکا، واشنگتن را عامل ناامنی می‌دانند.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵) در دیدار باسم نعیم مسئول ارتباطات اسلامی جنبش حماس سوابق تاریخی و مبارزاتی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت را بسیار درس آموز توصیف کرد و گفت: اساس و جوهره این مبارزات در جنگ حق علیه باطل و در مواجهه با استکبار بود و روح مقاومت طی ۵۰ سال گذشته هر بار با شکل جدیدی در آن متبلور شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصالت جبهه مقاومت در مبارزه با ظلم است، تاکید کرد: ما مذاکره را نفی نمی‌کنیم، اما مذاکره یک ابزار برای مبارزه است و اگر روزی دست از مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی با اشکال مختلف آن برداریم، آن روز، روز شکست است.

وی با اشاره به مذاکره ایران و آمریکا، بیان کرد: ما در جریان ماده یک تفاهمنامه به پایان جنگ آنها علیه ایران و متحدان ایران در جبهه مقاومت تأکید کردیم؛ در حالی که طرف مقابل در ابتدا در متن ۱۵ ماده‌ای خود، خواستار توقف کامل فعالیت‌های موشکی، هسته‌ای و مقاومت شده بود.

قالیباف با بیان اینکه تمام محور‌های جبهه مقاومت به صورت یکپارچه هستند، اظهارکرد: مسیر ما باید در یک مسیر جوهری قرار گیرد و باید جبهه مقاومت را برای ادامه جنگ حق علیه حفظ کنیم. امروز حتی دولت‌های دلداده آمریکا در منطقه هم اعتراف می‌کنند این کشور باعث ایجاد ناامنی در منطقه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای مفاد تفاهمنامه اسلام آباد از سوی آمریکایی‌ها بیان کرد: آمریکایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کنیم.

مسئول ارتباطات اسلامی جنبش حماس: مقابله فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت

در این جلسه دکتر باسم نعیم با بیان اینکه اقدامات ایران چه در سطح نظامی و چه در سطح سیاسی مایه افتخار منطقه بوده است، گفت: بسیاری از کشور‌ها از عملکرد شما در مقابل آمریکا غافلگیر شدند، اما ما می‌دانستیم اگر لحظه برخورد با ایران برسد، دشمن از اقدامات شما غافلگیر خواهد شد.

مسئول جنبش حماس در غزه تأکید کرد: مقابله فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی مستمر بوده و تا زمانی که آثار این رژیم از خاک فلسطین برچیده نشود، ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران ، جبهه مقاومت
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