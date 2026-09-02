شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۸ شهید به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده که شامل ۷ شهید جدید و یک شهید است که بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده است. همچنین در این مدت ۳۱ فلسطینی زخمی شدهاند.
این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۳۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۴۲۹ نفر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده است.
وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر رسیده است.