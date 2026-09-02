جوان آنلاین: محسن حکیم، رئیس دپارتمان داور ویدئویی، با اشاره به آغاز استفاده از سیستم داور ویدئویی در مسابقات لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: دستگاه‌های سیستم داور ویدئویی ویژه فوتسال (VS) وارد ایران شده و خوشبختانه فوتسال ایران نیز مانند فوتبال از این فناوری بهره‌مند شده است. همان‌طور که پیش از این وعده داده شده بود، قصد داریم از هفته‌های آینده تمام مسابقات لیگ برتر فوتسال را با استفاده از سیستم داور ویدئویی پوشش دهیم.

وی گفت: دستگاه واردشده قابلیت پوشش هشت دوربین را دارد. در واقع در هر باکس سیستم VS چهار دوربین به همراه کابل‌کشی‌های مورد نیاز وجود دارد که پیش از برگزاری مسابقه در محل نصب می‌شود. در شهرهایی مانند زرند یا شازند که تیم در لیگ برتر فوتسال دارند و احتمال می‌دهیم ماشین سیار صداوسیما در اختیار نباشد، از دوربین‌های خودمان استفاده می‌کنیم تا داور امکان استفاده از سیستم داور ویدئویی را داشته باشد ولی در شهرهایی که ماشین سیار صداوسیما در دسترس است، دوربین‌های سیستم را با دوربین‌های صداوسیما تلفیق می‌کنیم و تعداد دوربین‌ها را تا هشت دوربین افزایش می‌دهیم. این سیستم شامل یک سرور بسیار مدرن، سیستم ارتباطی و کابل‌های مورد نیاز است و در هر مسابقه نیز حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر کابل‌کشی انجام می‌شود.

حکیم با اشاره به ظرفیت‌های فنی این دستگاه‌ها گفت: ما در هر مسابقه دو مانیتور داریم که به شکل عدد هشت فارسی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. یک مانیتور در اختیار اپراتور مسابقه است که وظیفه بازپخش تصاویر بازی را برعهده دارد و مانیتور دیگر برای ارائه تصاویر به داور مسابقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم توسط دو نیروی فنی مدیریت می‌شود که مسئولیت مدیریت فنی مسابقه در حوزه داور ویدئویی را برعهده دارند. هدف ما این است که از هفته‌های آینده تمامی مسابقات لیگ برتر فوتسال تحت پوشش سیستم داور ویدئویی قرار بگیرند.

رئیس دپارتمان داور ویدئویی افزود: در حال حاضر هفت دستگاه سیستم داور ویدئویی وارد ایران شده است، در جلسه‌ای که با احسان کامیانی رئیس سازمان لیگ فوتسال داشتیم، زون‌های جغرافیایی برای استقرار این دستگاه‌ها در نظر گرفتیم، این زون‌ها به شکلی طراحی و جانمایی شده‌اند که بتوانیم تمام مسابقات را پوشش دهیم.

وی با اشاره به اینکه سیستم VS قرار است در تمام مسابقات به کار گرفته شود گفت: یکی از مزیت‌های لیگ برتر فوتسال این است که در برخی استان‌ها تعداد تیم‌های بیشتری حضور دارند. برای مثال در استان مرکزی سه تیم و در بندرعباس، اصفهان، کرمان و قزوین دو تیم در لیگ برتر حضور دارند. این موضوع کمک می‌کند اختلاف فاصله میان شهرها را بهتر پوشش دهیم و دستگاه‌ها را از محل استقرار خود خارج نکنیم. این استقرار منطقه‌ای علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جابه‌جایی، از استهلاک دستگاه‌ها و کاهش کارایی آنها نیز جلوگیری می‌کند. به همین دلیل زون‌های جغرافیایی را با دقت بسیار زیادی جانمایی کرده‌ایم.

حکیم گفت: این اتفاق را با توجه به تمام مشکلاتی که کشور در یک سال گذشته با آن مواجه بوده، اتفاقی بسیار خوب می‌دانیم که این دستگاه‌ها در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته و امکان استفاده از آنها در فوتسال نیز فراهم شده است. طبیعی است که برای اجرای موفق این طرح، همکاری همه مدیران، سرپرستان، مربیان و بازیکنان ضروری است. این دستگاه‌ها می‌توانند به گسترش عدالت در فوتسال و کاهش خطاهای ناخواسته انسانی کمک کنند و به همین دلیل لازم است همه اهالی فوتسال در اجرای درست این طرح به یکدیگر کمک کنند.

گفتنی است در همین راستا، سازمان لیگ فوتسال کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم داور ویدئویی را برای مدیران عامل، سرپرستان و کاپیتان‌های تیم‌های حاضر در لیگ برتر برنامه‌ریزی کرده است. این کارگاه روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ساعت ۱۱ در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و حاضران با نحوه استفاده و فرآیند اجرای سیستم داور ویدئویی در مسابقات آشنا خواهند شد.