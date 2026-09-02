افزایش بدهی ملی، فرسایشی شدن جنگ ایران و شکاف با متحدان، سه جبهه‌ای هستند که همزمان توان آمریکا برای حفظ برتری جهانی را به چالش کشیده‌اند؛ در حالی که واشنگتن با تهدیدهای فزاینده روسیه و چین نیز مواجه است.

جوان آنلاین: ایالات متحده به تازگی در معرض سه آستانه خطرناک قرار گرفت؛ آستانه‌هایی که هر یک آزمونی جدی برای توانایی واشنگتن در بسیج منابع، اراده سیاسی و انسجام متحدانش برای حفظ نقش رهبری جهانی آمریکا محسوب می‌شوند.

نخستین آستانه، مالی؛ بدهی ملی آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی خیره‌کننده که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا را وادار کرد برای حمایت از بازار متزلزل اوراق خزانه آمریکا به میدان بیاید؛ بازاری که ارزش آن حدود ۳۱/۵ تریلیون دلار است. پس از یک رشد کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت معاملاتی موسوم به «معاملات کاهش ارزش پول» رفتند؛ روندی که قیمت طلا و رمزارزها را افزایش داد و بر دلار فشار وارد کرد. در حالی که وزارت خزانه‌داری بر بازخرید اوراق قرضه تمرکز کرده، وال‌استریت نگران مسائلی است که بسنت به آنها نپرداخته است؛ نرخ‌های بهره همچنان بالا، بدهی آمریکا در بالاترین سطوح چند دهه اخیر و نگرانی از افزایش استقراض شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌های رونق هوش مصنوعی.

دومین آستانه، نظامی و راهبردی؛ پس از نزدیک به ۶ ماه جنگ، دولت ترامپ دریافته که نتوانسته در موضوع ایران به نتیجه‌ای قابل قبول منجر شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اکنون تصمیم گرفته به جای آن از ابزارهای اقتصادی قدرتمندتری استفاده کند. با این حال، این حمله اقتصادی بعید است بدون رویارویی جدی‌تر با چین، به طور کامل موفق شود؛ به‌ویژه در زمینه هدف قرار دادن معامله‌گران نفتی و مؤسسات مالی چینی. اتخاذ چنین رویکردی تنها چند هفته پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده ترامپ با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین در واشنگتن چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

سومین آستانه به متحدان آمریکا مربوط می‌شود؛ این بحران شاید از دو مورد دیگر آسان‌تر حل شود، زیرا تنها به توافق رهبران دو کشور بر سر مجموعه‌ای نسبتاً محدود از مسائل نیاز دارد. با این حال ترامپ و مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، پس از ترک مذاکرات از سوی مذاکره‌کنندگان کانادایی مواضع خود را سخت‌تر کرده‌اند. کارنی تهدید کرده است در صورت اعمال تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی، اتاوا نیز به همان میزان پاسخ خواهد داد. او گفته است کانادا در حال قدرتمندتر شدن و کاهش وابستگی خود به آمریکاست.

دوره افزایش همزمان خطرات برای رهبری جهانی آمریکا در جبهه‌های مالی، نظامی، راهبردی و روابط با متحدان فرا رسیده است؛ در حالی که ذخایر قدرت آمریکا برای مقابله با هر یک از این بحران‌ها در حال کاهش است.

ایالات متحده منابع مالی و توان نظامی خود را سریع‌تر از آنچه بازسازی می‌کند مصرف می‌کند. همزمان مقاومت متحدان در برابر فشارهای اقتصادی واشنگتن نیز افزایش یافته است.

یک ابرقدرت می‌تواند بدهی ۴۰ تریلیون دلاری یا حتی جنگی پرهزینه و بی‌نتیجه را تحمل کند، اما نمی‌تواند برای همیشه منابع مالی، توان نظامی و وفاداری متحدان خود را نامحدود فرض کند. قدرت‌های بزرگ زمانی وارد مسیر افول می‌شوند که برتری تاکتیکی آنها به نتایج راهبردی منجر نشود، تعهداتشان سریع‌تر از منابعشان رشد کند و رهبرانشان در تعیین اولویت‌ها تصمیم‌های نادرست بگیرند.

اکنون روسیه در حال تشدید حملات هوایی علیه اوکراین است و چین نیز برای افزایش نفوذ خود در برابر تایوان و دیگر منافع آمریکا در منطقه هند-اقیانوسیه تلاش می‌کند. رهبران مسکو و پکن با دقت در حال رصد واشنگتن هستند تا ببینند آیا آمریکا هنوز توانایی و اراده لازم برای حفظ نظم جهانی تحت رهبری خود را دارد یا نه.