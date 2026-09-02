جوان آنلاین: خبرنگار شبکه تلویزیونی «المیادین» گفت: رزمندگان مقاومت ساعت یک بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی یک دستگاه خودروی نظامی رژیم اسرائیل را که در مسیر ارتفاعات علی الطاهر در حال بالا رفتن بود، رصد کردند.

وی افزود: به محض رسیدن خودروی نظامی به محل، مقاومت چندین پهپاد (FPV) به سمت آن شلیک و یکی از آنها مستقیم به این خودرو اصابت کرد و آن را از کار انداخت.

در همین راستا، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که حزب الله دو فروند پهپاد انتحاری را به سمت نظامیان صهیونیست در ارتفاعات علی الطاهر پرتاب کرده است.

شبکه خبری راصد نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی الطاهر را با گلوله های توپ هدف قرار داد.

شهرک های المنصوری، زوطر الشرقیه و عربصالیم در جنوب لبنان نیز هدف حملات توپخانه ای و هوایی ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.

همزمان، پهپادهای ارتش رژیم اسرائیل بر فراز منطقه ضاحیه در جنوب بیروت و شهر بیروت و خط ساحلی از منطقه الرمیله تا منطقه خلده به پرواز درآمدند.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانه ها و اماکن عمومی ادامه می‌دهند.

در مقابل حزب‌الله لبنان نیز از آن زمان تاکنون با آتش خود به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را کشته و یا زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرده است.