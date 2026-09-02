کد خبر: 1377426
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
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مشاوران ترامپ نگران شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هستند

ترامپ رویترز در گزارشی نوشت در نتیجه تبعات جنگ آمریکا علیه ایران مشاوران رئیس جمهور این کشور نگران شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هستند.

جوان آنلاین: رویترز در گزارشی نوشت شماری از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تلاش دارند جنگ ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر تشدید نشود؛ زیرا نگران‌ هستند که ادامه جنگ و تبعات اقتصادی آن به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا منجر شود.

به ادعای این گزارش، دولت ترامپ فعلاً به‌جای عملیات نظامی گسترده‌تر روی افزایش فشار اقتصادی و تحریم‌های ایران متمرکز شده تا تهران را به دادن امتیاز در مذاکرات احتمالی وادار کند. یکی از مقام‌های کاخ سفید گفته است: ما فشار بر ایران را حفظ می‌کنیم، اما نوامبر یک اولویت است.

این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که ۶۳ درصد آمریکایی‌ها با جنگ علیه ایران مخالف‌ هستند. افزایش قیمت بنزین نیز به یکی از نگرانی‌های مهم رأی‌دهندگان تبدیل شده است. طبق گزارش رویترز، محبوبیت ترامپ نیز از حدود ۴۰ درصد در آغاز جنگ به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

رویترز همچنین می‌گوید ارتش آمریکا با محدودیت تسلیحاتی روبه‌رو شده و برخی مقام‌های نظامی درباره تأثیر ادامه جنگ بر ذخایر مهمات و آمادگی نیروها هشدار داده‌اند. در همین حال، ایران همچنان حملات متقابل انجام می‌دهد و خطر آن وجود دارد که هر حمله جدید، آمریکا را به واکنش و در نتیجه تشدید دوباره جنگ وادار کند.

این گزارش می‌گوید جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر خارجه از جمله مقام‌های ارشد دولت هستند که با ایده پایین نگه داشتن سطح درگیری تا انتخابات نوامبر موافق‌ هستند. با این حال، ترامپ روز سه‌شنبه در تهدیدی پوچ گفته بود که اگر ایران به حملات اخیر آمریکا پاسخ دهد، واشنگتن با شدت بیشتری واکنش نشان خواهد داد.

برچسب ها: ترامپ ، جمهوری خواه ، امریکا
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