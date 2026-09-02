جوان آنلاین: ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که پاریس کاردار روسیه را برای ابلاغ «اعتراض شدید» خود نسبت به مساله کشف پهپادهای انفجاری در فرودگاه لایپزیگ احضار کرده است. وی این اقدام را بخشی از «تلاشهای دیرینه مسکو برای بیثباتسازی اتحادیه اروپا و روندهای دموکراتیک آن» توصیف کرد و هشدار داد که پاریس اجازه نخواهد داد این رویداد بی پاسخ باقی بماند.
بارو تصریح کرد که دولت فرانسه علاوه بر حمایت از بستههای تحریمی پیشنهادی آلمان، اعمال تحریمهای تازه اتحادیه اروپا علیه کشتیهای موسوم به «ناوگان در سایه» روسیه را نیز که به ادعای غرب با پرچمهای متفرقه اقدام به حمل انرژی و کالا میکنند، روی میز قرار خواهد داد.
همزمان امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن اعلام همبستگی کامل با برلین، خواستار واکنش قاطع بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) شد و تأکید کرد: آلمان مسئولیت روسیه را در قبال حوادث لایپزیگ مشخص کرده است. این حملات ترکیبی در اروپا رو به فزونی است و نباید بیپاسخ بماند.
علاوه بر واکنش کالا کایاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سایر وزرای خارجه شرکتکننده در نشست امروز ویکلو مواضع سختگیرانهای اتخاذ کردند.
هلن مکانتی وزیر دادگستری و امور اروپای ایرلند، اتحادیه اروپا در مدعی شد اروپا از مرحله هشدار درباره تهدیدات عبور کرده و اکنون با اقدامات عینی مسکو برای ایجاد رعب و تفرقه روبهرو است.
وزیر امور خارجه فرانسه نیز با تأکید بر اینکه «اجازه نخواهیم داد چنین اقدام خطرناکی بدون پیامد باقی بماند»، اعلام کرد که پاریس از پیشنهادهای تحریمی آلمان حمایت کرده و اقدامات بیشتری را علیه کشتیهای روسی پیشنهاد خواهد کرد.
پیشتر برلین با استناد به ارزیابیهای فنی و امنیتی، مسکو را رسماً به انجام «حمله ترکیبی» در ۴ اوت (۱۳ مرداد) متهم کرده بود؛ تاریخی که طی آن یک پهپاد حاوی بمب دستساز در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراینی کشف شد و دقایقی بعد پهپاد دوم با هواپیمای باری شرکت دیاچال برخورد کرد. به ادعای بازرسان آلمانی، پهپاد سومی نیز پس از ۱۰ روز به همراه بقایای حدود ۵۰ گرم ماده منفجره «هگزوژن» در غرب فرودگاه پیدا شده است.
دولت آلمان پس از اعلام رسمی اینکه مسکو مسئول این حوادث است، از تعطیلی سرکنسولگری روسیه در شهر بن و لغو مجوز فعالیت «خانه روسیه» در برلین خبر داد. این در حالی است که سفارت مسکو در برلین با رد کامل این ادعاها، آنها را «بیاساس، پوچ و غیرمنطقی» خوانده و تأکید کرده است که چنین اقداماتی سناریویی ساختگی و در جهت اهداف جریانهای جنگطلب اروپایی و حمایت از اوکراین است.