کد خبر: 1377414
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت اکثریت آمریکایی‌ها با اقدامات ترامپ علیه کانادا

آمریکا یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها با تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور علیه کانادا مخالف هستند.

جوان آنلاین: یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تغییر نام دریاچه انتاریو و همچنین اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای کانادایی مخالف هستند.

بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان با تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» مخالفت کرده‌اند و تنها ۱۴ درصد از این تصمیم حمایت کرده‌اند. ۲۱ درصد نیز گفته‌اند درباره این موضوع تصمیم یا نظر مشخصی ندارند.

نتایج همچنین نشان‌دهنده اختلاف نظر قابل توجه میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست. در میان جمهوری‌خواهان، ۳۳ درصد از تغییر نام حمایت کرده‌اند، اما ۴۳ درصد با آن مخالف بوده‌اند. در میان دموکرات‌ها نیز تنها ۶ درصد از این اقدام حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در مورد مناقشه تجاری با کانادا چندان از سیاست‌های ترامپ حمایت نمی‌کنند. ۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان با اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای کانادایی مخالف بوده‌اند و تنها ۲۰ درصد از این تعرفه‌ها حمایت کرده‌اند.

در مورد مسئولیت ایجاد این اختلاف تجاری نیز ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکا را مسئول‌تر از کانادا دانسته‌اند.

این نتایج در شرایطی منتشر شده که تنش تجاری میان واشنگتن و اتاوا افزایش یافته است. مذاکرات تجاری دو کشور پس از اختلاف بر سر خواسته‌های آمریکا شکست خورد و دولت ترامپ تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای کانادایی اعمال کرد. کانادا نیز در واکنش، از اقدامات متقابل تجاری خبر داده است.

در همین حال، ترامپ تهدید کرده است تعرفه برخی کالاهای مهم از جمله خودرو و فولاد کانادا را افزایش می دهد. با این حال، تنها ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از افزایش بیشتر تعرفه‌ها حمایت کرده‌اند، در حالی که ۵۷ درصد با آن مخالف بوده‌اند.

اکثریت آمریکایی‌ها همچنین خواهان موضع انعطاف‌پذیرتر در برابر کانادا هستند. ۶۸ درصد گفته‌اند آمریکا باید حاضر به دادن امتیاز در مذاکرات باشد، حتی اگر در نهایت نتواند بیشتر خواسته‌های خود را از کانادا به دست آورد. در مقابل، تنها ۲۵ درصد خواهان اتخاذ موضعی سختگیرانه و بدون امتیازدهی بوده‌اند.

نگرانی اقتصادی نیز در میان آمریکایی‌ها بالاست. حدود ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان انتظار دارند تعرفه‌ها تأثیر منفی بر وضعیت مالی شخصی آنها داشته باشد، در حالی که تنها ۴ درصد انتظار دارند این سیاست‌ها تأثیر مثبتی بر شرایط مالی‌شان داشته باشد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد آمریکا به‌شدت با زنجیره تأمین کانادا درهم‌تنیده است و بسیاری از صنایع دو کشور به قطعات و مواد اولیه یکدیگر وابسته‌اند. در نتیجه، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش دهد.

نتایج این نظرسنجی نشان‌دهنده مخالفت گسترده با هر دو اقدام ترامپ، یعنی تغییر نام دریاچه انتاریو و افزایش تعرفه‌های تجاری علیه کاناداست.

نکته مهم این است که تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» فعلاً در چارچوب استفاده رسمی دولت فدرال آمریکا اعمال می‌شود و الزاماً به معنای پذیرش این نام در کانادا یا در سطح بین‌المللی نیست.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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