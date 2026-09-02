«ربیع غصن» کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لبنان گفت، جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز نظامی آمریکا هرچند محدود، پاسخی راهبردی می دهد و واشنگتن قادر به فشار نظامی حتی جزئی بر تهران نیست.

جوان آنلاین: «ربیع غصن» کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «العهد» با اشاره به تحولات یک سال اخیر و تجارب حاصل از آن، تصریح کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری صهیونیستی – آمریکایی وارد مرحله جدیدی شده است. ماهیت این مرحله، پاسخ همه جانبه و فراگیر تهران به هرگونه تجاوزی از هر نوعی است.

وی افزود: در نتیجه، آمریکا باید بفهمد که از دیدگاه تهران، حتی یک تجاوز محدود به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موضوع استراتژیک تلقی می‌شود و مستلزم پاسخی استراتژیک است. بنابراین، اگر هر نقطه از خاک ایران توسط یک پایگاه نظامی، هدف قرار گیرد، ایران پاسخ نظامی همه جانبه‌ای خواهد داد.

این کارشناس تصریح کرد: می توان گفت که تهران می خواهد تاکید کند که یک واقعیت منطقه‌ای جدید وجود دارد که براساس آن، ایالات متحده دیگر قادر به اعمال فشار نظامی هرچند جزئی بر جمهوری اسلامی ایران و تغییر موازنه قدرت به نفع خودش نیست.