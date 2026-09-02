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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا به دنبال تضعیف مقاومت عراق است/ اشغالگران باید اخراج شوند

مقاومت عراق تحلیلگران و سیاستمداران عراقی هشدار دادند که آمریکا به دنبال تضعیف مقاومت و بی ثبات کردن این کشور از طریق حمایت از تروریسم در راستای خدمت به منافع رژیم اسرائیل است.

جوان آنلاین: «سلام حسین» از مسئولان ارشد سازمان «بدر» عراق درباره فشار آمریکا به کشورش برای خلع سلاح مقاومت به خبرگزاری «المعلومه» گفت: مسئله وجود گروه‌های مقاومت و سلاح‌های آنها یک تصمیم ملی و حاکمیتی است و نه تصمیمی که از خارج توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگران دیکته شده باشد. اشغالگران باید از عراق اخراج شوند و به حضور آنها در خاک کشور پایان داده شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ادامه حضور اشغالگران در عراق و خطرات احتمالی علیه این کشور تأکید می‌کند که تحویل دادن سلاح مقاومت، یک ریسک بزرگ است، به ویژه ما با کشوری مانند آمریکا روبرو هستیم که توافق‌ها و پیمان‌ها را زیر پا می‌گذارد. آمریکا این بازی را در افغانستان و سوریه نیز انجام داد زیرا دشمن به ظاهر دیروز ابو محمد جولانی(رئیس دولت موقت سوریه) امروز او را یکی از دوستان و متحدان خود می‌داند.

حسین ادامه داد: ملت عراق و گروه‌های مقاومت قبل از موافقت با موضوع تحویل سلاح، تمام تجربیات را در نظر می‌گیرند. این امر مستلزم آن است که دولت و کمیته مسئول موضوع سلاح مقاومت، تأمل و بازنگری کنند و قبل از درخواست خلع سلاح مقاومت، از آمریکا بخواهند که عراق را ترک کند و به حضور نظامی ترکیه در عراق نیز پایان دهند.

«ابراهیم السراج» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز به خبرگزاری المعلومه گفت: هدف پروژه آمریکا در عراق تضعیف مقاومت و تلاش برای بی‌ثبات کردن امنیت داخلی از طریق حمایت از تروریسم و ‌فعال کردن مجدد آن است تا اوضاع را آشفته کند و کشور را در یک گرداب جدید در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی فروببرد.

در همین زمینه، «ابومیثاق المساری» سیاستمدار مستقل عراقی هم به خبرگزاری المعلومه گفت: گروه‌های مقاومت فعالیت و فداکاری خود را به یک منطقه جغرافیایی خاص یا یک چارچوب طائفه ای یا دینی محدود نمی‌کنند.

وی افزود: این گروه‌ها به خارج شدن هرگونه نیروی خارجی از خاک عراق -چه در شمال یا مناطق مرکزی و جنوبی کشور- اهتمام زیادی دارند؛ به ویژه که مسئله حضور نظامی خارجی مستقیم با پرونده سلاح و آینده سازماندهی آن مرتبط است.

المساری ادامه داد: در جلسات اخیر ائتلاف چارچوب هماهنگی نیروها و جریان های سیاسی شیعیان در عراق، به جای برخی از نام‌های قبلی که اعضای مقاومت را تحریک می‌کرد، عباراتی مربوط به مدیریت یا سازماندهی سلاح مطرح شد.

این سیاستمدار عراقی توضیح داد: هدف، دستیابی به فرمولی است که از طریق آن بتوان این موضوع را به دور از تحریک و تنش مورد بحث قرار داد.

وی تأکید کرد: عراقی‌ها را نمی توان ملزم به یک جدول زمانی خاص برای بحث در مورد مسئله سلاح کرد، زیرا این یک مسئله داخلی عراق است.

المساری گفت: عراقی‌ها قادرند در هر زمان و تحت هر شرایطی بدون دخالت هیچ طرف یا نهاد خارجی، به عنوان یک پروژه ملی، در مورد سلاح‌ها بحث کنند.

وی اضافه کرد: ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) ضرب‌الاجل الزام‌آوری برای عراق جهت بحث در مورد مسئله سلاح نیست. این تاریخ را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف مهم ملی در نظر گرفت، زیرا نشان‌دهنده خروج آخرین حضور نظامی آمریکا از عراق است و پس از آن، می‌توان مسئله سلاح را مورد بحث قرار داد و اقدامات لازم را که به نفع کشور است، اجرا کرد.

برچسب ها: مقاومت عراق ، عراق ، امریکا
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