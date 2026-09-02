واکنش مدودف به اظهارات زلنسکی درباره ناامن بودن فضای هوایی روسیه

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه گفت: مسکو در صورت تداوم تهدیدات کی‌یف علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان خود، اقدام تلافی‌جویانه متقابل انجام خواهد داد.

وی با تروریست نامیدن نظام حاکم بر کی‌یف تأکید کرد که مسکو با تروریست‌ها وارد مذاکره نمی‌شود.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه به شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های بیمه هشدار داد که آسمان روسیه به دلیل حضور پهپادهای اوکراینی، دیگر برای پروازهای غیرنظامی امن نیست و عملاً ممکن است بسته شود.

او به‌طور مشخص از شرکت‌هایی که همچنان به مسکو، سن‌پترزبورگ و دیگر مراکز مهم هوایی روسیه پرواز دارند خواست خطرات موجود را مدنظر قرار دهند.