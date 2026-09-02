جوان آنلاین: وزارت دفاع فدراسیون روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور طی شب گذشته به چهار تأسیسات زیرساختی انرژی در شهر اودسا و منطقه اودسا در اوکراین که از فعالیت بنادر در دریای سیاه پشتیبانی می‌کردند، حمله کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اعلام کرد: در شب دوم سپتامبر، چهار تأسیسات زیرساخت انرژی که از فعالیت بنادر اوکراین در دریای سیاه پشتیبانی می‌کردند، در اودسا و منطقه اودسا هدف قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، در بندر اودسا همچنین یک تأسیسات تولید شناورهای سطحی بدون سرنشین، شش مخزن ذخیره سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین و انبارهای حاوی تجهیزات نظامی و فنی هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که شامگاه اول سپتامبر، یک حمله پهپادی علیه مرکز لجستیکی «چایکی» در منطقه کی‌یف انجام داده است. این مرکز متعلق به شرکت «آلفا دولوپمنت گروپ» است.