کد خبر: 1377396
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

مسکو: ناتو خود را برای جنگ با روسیه آماده می‌کند

مسکو یک مقام روس به زمینه سازی ناتو برای جنگ افروزی علیه این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ناتو علنا خود را برای جنگ با این کشور آماده کرده و شرایط را به سمت درگیری نظامی با روسیه پیش می برند.

به گزارش مهر، وی بیان کرد که این روند در موضع گیری های ناتو و رفتارهای این ائتلاف کاملا مشهود است.

گروشکو پیشتر نیز در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: مسکو تمام ابزارهای نظامی-فنی لازم را برای تأمین امنیت خود در برابر فعالیت‌های غرب در نزدیکی مرزهای خود در اختیار دارد.

وی افزود: روسیه در ساختار نظامی خود، فعالیت‌های تهاجمی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود مد نظر قرار می‌دهد.

برچسب ها: مسکو ، ناتو ، جنگ با روسیه
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