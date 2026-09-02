یک مقام روس به زمینه سازی ناتو برای جنگ افروزی علیه این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ناتو علنا خود را برای جنگ با این کشور آماده کرده و شرایط را به سمت درگیری نظامی با روسیه پیش می برند.

به گزارش مهر، وی بیان کرد که این روند در موضع گیری های ناتو و رفتارهای این ائتلاف کاملا مشهود است.

گروشکو پیشتر نیز در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: مسکو تمام ابزارهای نظامی-فنی لازم را برای تأمین امنیت خود در برابر فعالیت‌های غرب در نزدیکی مرزهای خود در اختیار دارد.

وی افزود: روسیه در ساختار نظامی خود، فعالیت‌های تهاجمی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود مد نظر قرار می‌دهد.