جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت که منابع دیپلماتیک به این روزنامه اطلاع دادند که تصمیم بازگرداندن کادرهای دیپلماتیک آمریکا به منطقه خاورمیانه، از جمله به فلسطین اشغالی به دلیل تشدید تنش نظامی میان آمریکا و ایران متوقف شده است.
به گزارش مهر، پیش از این، روزنامه «نیویورک تایمز» در ۲۸ اوت گذشته گزارش داد که کاخ سفید تصمیم گرفته است کادر سفارتخانههای خود را که پیشتر به دلیل جنگ با ایران تخلیه شده بودند، به خاورمیانه بازگرداند؛ هرچند برخی از این سفارتخانهها در ابتدا با ظرفیت کمتر فعالیت خواهند کرد.
این روزنامه گزارش داد که به «یادداشتی داخلی» دست یافته که نشان میدهد وزارت خارجه آمریکا در حال آمادهسازی برای بازگرداندن دیپلماتها و کادر سفارتخانههایی است که در طول جنگ از خاورمیانه تخلیه شده بودند.
نیویورک تایمز توضیح داد که وزارت خارجه آمریکا در این یادداشت کشورهای عراق، اردن، لبنان، عربستان سعودی، کویت، عمان و سرزمینهای اشغالی را مشخص کرده بود تا کادر دیپلماتیک خود را تا پایان هفته جاری به آنها بازگرداند.
این روزنامه مدعی شده بود که بازگشت دیپلماتها به خاورمیانه نشان میدهد که دولت آمریکا انتظار ندارد درگیریها علیه ایران به این زودیها دوباره از سر گرفته شود، زیرا واشنگتن کاهش خطر تشدید تنش را در کوتاهمدت پیشبینی میکند.
ایالات متحده آمریکا پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه، بیشتر کادر سفارتخانههای خود را در سراسر خاورمیانه تخلیه کرده بود. برخی از سفارتخانهها در کشورهای حوزه خلیج فارس، مانند عربستان سعودی و کویت، نیز هدف حملات ایرانی قرار گرفته بودند که آنها را مجبور به تعطیلی کرد.
از سوی دیگر سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن در اربیل، در پی تشدید تنشهای امنیتی در خاورمیانه ناشی از حملات متقابل نظامی میان واشنگتن و تهران، به اتباع آمریکایی در منطقه خاورمیانه هشدار امنیتی دادند.
سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «به دلیل تنشهای موجود در خاورمیانه، وضعیت امنیتی پیچیده باقی مانده و احتمال تشدید غیرمنتظره اوضاع وجود دارد.» این سفارت افزود: «آمریکاییهایی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهند و برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن مرزها یا حریم هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند.»