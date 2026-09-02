سازمان بدر: تحویل سلاح مقاومت عراق با تداوم حضور اشغالگران، اقدامی خطرناک است

یکی از رهبران سازمان بدر عراق ضمن هشدار نسبت به خلع سلاح گروه‌های مقاومت، تأکید کرد: تا زمانی که نیروهای اشغالگر در عراق حضور دارند، واگذاری سلاح مقاومت می‌تواند کشور را با ریسک و خطرات بزرگی مواجه کند.

جوان آنلاین: سلام حسین، از رهبران سازمان بدر به رهبری هادی العامری نسبت به تحویل سلاح مقاومت در شرایط تداوم حضور اشغالگران هشدار داد و واگذاری این سلاح‌ها را اقدامی بسیار خطرناک و پرریسک دانست.

به گزارش ایسنا، سلام حسین در گفت‌وگو با «المعلومه» تصریح کرد: «مسأله حضور گروه‌های مقاومت و سلاح آنها، تصمیمی ملی و حاکمیتی است و تصمیمی نیست که از خارج و از سوی ترامپ و دیگران دیکته شود؛ زیرا باید اشغالگر از عراق خارج و حضور آن در خاک این کشور پایان یابد.»

وی در ادامه افزود: «تداوم حضور اشغالگران و خطری که ممکن است کشور با آن مواجه شود، تأکید می‌کند که تحویل سلاح مقاومت اقدامی بسیار خطرناک است، به‌ویژه در برابر کشوری مانند آمریکا که پیمان‌ها و تعهدات را نقض می‌کند همانطور که این کشور همین بازی را در افغانستان و سوریه انجام داد. این کشور تا همین اواخر دشمن الجولانی بود، اما امروز او را یکی از دوستان و متحدان خود می‌داند.»

سلام حسین در پایان خاطرنشان کرد: «ملت عراق و گروه‌های مقاومت، پیش از موافقت با مسأله تحویل سلاح، همه تجربه‌ها و تصاویر را در برابر خود قرار می‌دهند؛ از این رو دولت و کمیته مسئول بررسی موضوع سلاح مقاومت باید درباره آن فکر کرده و در موضع خود بازنگری کنند و از آمریکا بخواهند از عراق خارج شود و همچنین به حضور نظامی ترکیه پایان دهند؛ سپس خواستار تحویل سلاح مقاومت شوند.»