روزنامه فایننشال تایمز مدعی تشدید تنش میان انگلیس و رژیم صهیونیستی و وخامت اوضاع روابط دو جانبه در آینده شد.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز مدعی شد که که روابط میان انگلیس و رژیم صهیونیستی در سایه جنگ غزه و تجاوزات شهرک نشینان صهیونیست و همچنین پروژه های شهرک سازی در کرانه باختری به سمت تنش های بیشتر حرکت می کند.

به گزاش مهر، بر اساس این گزارش، نتانیاهو ماه گذشته به صورت تمسخر آمیزی انگلیس را جمهوری اسلامی خطاب کرده بود و لندن نیز این موضع را غیر قابل قبول خواند. یائیر نتانیاهو نیز دولت انگلیس را ضد یهود و کمونیست توصیف کرد و در خصوص جزایر مورد مناقشه فالکلند طرف مقابل انگلیس یعنی آرژانتین را گرفت.

فایننشال تایمز اضافه کرد که این موضع گیری های بیانگر کاهش بی سابقه سطح روابط دو جانبه میان انگلیس و رژیم صهیونیستی بوده است و تحلیلگران نسبت به تشدید این تنش ها در آینده هشدار داده اند.

یک مسئول بلندپایه صهیونیست در گفتگو با این روزنامه مدعی شد که شرایط بدتر می شود و کسی نمی تواند این تنش را متوقف کند.

این تنش ها روابط اطلاعاتی میان دو طرف در کنار تبادلات تجاری بیش از ۶ میلیارد پوندی را تهدید می کند. همچنین رژیم صهیونیستی قصد دارد نمایندگان انگلیس را از مرکز هماهنگی های آمرکیا در غزه بیرون کند. در مقابل نیز لندن ممکن است تحریم های بیشتری علیه شهرک نشینان صهیونیست اعمال کند.

با این وجود لازم به ذکر است که انگلیس نیز مانند دیگر کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه علیه کشورهای مسلمان حمایت می کند.