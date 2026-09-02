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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
ورزش » ساير

درخشش ملی پوشان دوومیدانی در شیراز/ امیریان و صمیمی رکورد زدند

دومیدانی مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت در بخش مردان با رکورد ۶۰ متری صادق صمیمی در پرتاب دیسک و عملکرد درخشان علی امیریان در ماده ۸۰۰ متر پایان یافت.

جوان آنلاین: مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور (مردان) گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت به میزبانی استان فارس به پایان رسید که با درخشش ستاره‌ها و قهرمانی تیم اصفهان به پایان رسید. تیم‌های تهران و ایلام نیز به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

به گزارش مهر، پس از عملکرد دیدنی حسن تفتیان در فینال ۱۰۰ متر که به ثبت برابر رکورد ملی (۱۰.۰۳ ثانیه) انجامید، در ماده ۸۰۰ متر علی امیریان با اقتدار و با رکورد ۱:۴۵.۰۴ دقیقه از سایر رقیبان خود به عنوان نفر اول از خط گذشت و قهرمان شد. رکوردی که برای این موقعیت جغرافیایی ازسطح دریا یعنی حافظیه شیراز کمی سخت هم به نظر می‌رسید، به عنوان بهترین نتیجه فصل ماده ۸۰۰ متر توسط امیریان ثبت شد تا همچنان پس از نابغه دوهای نیمه استقامت آسیا، یعنی سجاد مرادی؛ برترین ورزشکار این ماده باشد. علی امیریان با ثبت این رکورد جایزه یک میلیارد ریالی تعیین شده را دریافت کرد و به سجاد مرادی بعنوان مربی او نیز جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی اهدا شد.

در ماده پرتاب پرتاب دیسک شاهد درخشش صادق صمیمی شلمزاری هم بودیم. او که فصل خود را با رکوردهای نسبی ۵۸ تا ۵۹ متر آغاز کرده بود، با ثبت رکورد ۶۰.۰۶ متر به جمع پرتابی‌های بالای ۶۰ متر آسیا پیوست تا سطح امیدواری برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا را چند برابر کند. صمیمی هم با این رکورد بهترین نتیجه فصل پرتاب دیسک ایران را به نام خود در حافظیه شیراز به ثبت رساند و جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی را هم از آن خود کرد.

نتایج برترین‌های روز دوم مسابقات به شرح زیر است:

پرتاب دیسک:
۱- صادق صمیمی شلمزاری (چهارمحال و بختیاری) - ۶۰.۰۶ متر
۲- حسین روزگار (فارس) - ۵۳.۸۸ متر
۳- حامد نفر (چهارمحال و بختیاری) - ۵۳.۸۳ متر

۳۰۰۰ متر بامانع:
۱- سمیر اقبالی (تهران) - ۹:۱۳.۵۴ دقیقه
۲- یوسف آذریان (کهگیلویه و بویراحمد) - ۹:۳۷.۰۸ دقیقه
۳- بهروز مصطفوی (اصفهان) - ۱۰:۰۳.۶۳ دقیقه

پرش ارتفاع:
۱- امیررضا قنبرزاده (مازندران) - ۲.۰۵ متر
۲- مهدی خدادادی (مازندران) - ۲.۰۰ متر
۳- طاها سوری (کرمانشاه) - ۱.۹۵ متر

۸۰۰ متر:
۱- علی امیریان (سیستان و بلوچستان) - ۱:۴۵.۰۴ دقیقه
۲- مانی مختاری نیکو (کهگیلویه و بویراحمد) - ۱:۴۹.۱۵ دقیقه
۳- امید امیریان (سیستان و بلوچستان) - ۱:۴۹.۸۸ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع:
۱- حسین ارضی رومی (زنجان) - ۵۲.۲۳ ثانیه
۲- رضا عهدنو (آذربایجان شرقی) - ۵۲.۸۰ ثانیه
۳- محمد عبدشهری (اصفهان) - ۵۳.۵۳ ثانیه

پرتاب چکش:
۱- مهدی محمدی (گلستان) - ۶۳.۹۵ متر
۲- سهیل آگاهی (گلستان) - ۵۹.۹۴ متر
۳- محمد سیستانی (گلستان) - ۵۹.۷۸ متر

۲۰۰ متر:
۱- بنیامین یوسفی (فارس) - ۲۰.۸۴ ثانیه
۲- میلاد ناصح جهانی (آذربایجان شرقی) - ۲۱.۰۲ ثانیه
۳- آرش سیاری (اصفهان) - ۲۱.۳۸ ثانیه

۱۰۰۰۰ متر:
۱- میلاد رحیمی (ایلام) - ۳۱:۲۷.۰۱ دقیقه
۲- امیرحسین کیوانلو (تهران) - ۳۱:۵۳.۹۵ دقیقه
۳- حسین نیرومندی (فارس) - ۳۲:۲۷.۹۷ دقیقه

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- آذربایجان شرقی (میلاد ناصح جهانی، امیررضا پورسخا، امیرحسین انتظاری، رضا عهدنو) - ۳:۱۸.۹۴ دقیقه
۲- اصفهان (آرش سیاری، عامر جاسمیان، محمد عبدشهری، حسین نصیری) - ۳:۲۵.۹۲ دقیقه
۳- زنجان (حسین ارضی رومی، یوسف ندرلو، مهدی مرادی، محمدرضا محمدی) - ۳:۲۸.۶۴ دقیقه

دهگانه:
۱- سینا افشین‌فر (تهران) - ۵۶۶۷ امتیاز
۲- محمدرضا اصلانی (یزد) - ۵۰۹۳ امتیاز
۳- علیرضا بزمایون (چهارمحال و بختیاری) - ۴۶۵۴ امتیاز

برچسب ها: مسابقات دوومیدانی ، دوومیدانی ، استان فارس ، فدراسیون دو و میدانی
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