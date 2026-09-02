ترکیب احتمالی استقلال مقابل پرسپولیس/ همیشگی ها به خط شدند

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که دو تیم با شرایطی نزدیک به هم در جدول رده‌بندی وارد آن می‌شوند و کسب سه امتیاز آن می‌تواند تأثیر زیادی در ادامه مسیر آنها داشته باشد.

به گزارش مهر، استقلال در شرایطی خود را برای این دیدار حساس آماده کرده است که سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، برای نخستین بار در فصل جدید تمامی بازیکنانش را در اختیار دارد و از نظر نفرات با محدودیت خاصی مواجه نیست. همین موضوع دست کادر فنی استقلال را برای انتخاب ترکیب اصلی بازتر کرده است.

بختیاری‌زاده در این مسابقه نیز همانند چهار دیدار گذشته به حبیب فرعباسی اعتماد خواهد کرد و این دروازه‌بان بار دیگر درون دروازه استقلال قرار می‌گیرد.

در خط دفاعی، رستم آشورماتوف که در دیدار گذشته به دلیل غیبت نتوانست استقلال را همراهی کند، بار دیگر به ترکیب اصلی بازخواهد گشت. آشورماتوف در قلب خط دفاعی در کنار سامان فلاح و عارف آقاسی قرار خواهد گرفت تا سه مدافع میانی استقلال را در این مسابقه تشکیل دهند.

در جناحین خط دفاعی نیز تغییر خاصی نسبت به چهار مسابقه گذشته ایجاد نخواهد شد و صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ به میدان خواهند رفت. این دو بازیکن همچنان گزینه‌های اصلی بختیاری‌زاده برای حضور در کناره‌های زمین محسوب می‌شوند.

در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، کاپیتان سوم استقلال در فصل جاری، در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت و وظیفه حضور در میانه میدان را بر عهده خواهد داشت. در جناحین نیز یاسر آسانی و علیرضا کوشکی به عنوان وینگرهای راست و چپ استقلال بازی خواهند کرد تا در فاز هجومی نیز به خط حمله تیم اضافه شوند.

اسماعیل قلی‌زاده نیز در این مسابقه یک خط عقب‌تر از مهاجم نوک به میدان خواهد رفت و نقش مهمی در ارتباط میان خط میانی و حمله استقلال خواهد داشت. در نوک خط حمله نیز سعید سحرخیزان گزینه اصلی بختیاری‌زاده خواهد بود تا آبی‌پوشان با حضور او به دنبال باز کردن دروازه پرسپولیس باشند.

بر این اساس، استقلال با ترکیب حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود و موعود بنیادی‌فرد قضاوت آن را بر عهده خواهد داشت.

ترکیب احتمالی استقلال برای دربی ۱۰۷ به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی زاده، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان