نتیجه قرعه کشتی لیگ برتر کشتی فرنگی و آزاد

تیم بانک شهر قهرمان فصل گذشته لیگ برتر با دو تیم مقاومت البرز و دانشگاه آزاد هم‌گروه شد؛ درحالیکه تیم‌های استقلالِ غلامرضا محمدی و نفتِ علیرضا رضایی به همراه نام‌آوران در یک گروه قرار گرفتند.

جوان آنلاین: جلسه قرعه‌کشی لیگ برتر ۱۴۰۵ کشتی آزاد و فرنگی از ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۱۱ شهریور) با حضور نمایندگان حاضر در مسابقات این فصل در فدراسیون کشتی قرعه‌کشی شد.

درحالی که پیش از این سازمان لیگ از برگزاری مسابقات این فصل با ۱۲ تیم خبر داده بود، ملی حفاری هم به جمع تیم‌های متقاضی اضافه شد تا لیگ فرنگی ۷ تیمی شود.

یاری پیش از برگزاری قرعه‌کشی اعلام کرد که بانک شهر و استقلال، تیم‌های اول و دوم لیگ فصل گذشته در دو گروه مختلف قرار گرفته و در هفته اول مسابقات نیز میزبان هستند.

در لیگ برتر فرنگی نیز همین اتفاق می‌افتد و استقلال قم و نفت و گاز زاگرس به عنوان قهرمان و نایب‌قهرمان فصل گذشته، در صدر دو گروه مختلف قرار داشته و هفته اول میزبان خواهند بود.

براساس قرعه‌کشی انجام شده، سخت‌ترین گروه، گروه A لیگ برتر فرنگی بود که هم چهار تیمی شد و هم سه تیم متمول و مدعی استقلال، قهرمان فصل گذشته، بانک شهر و حفاری در آن حضور دارند.

قرعه‌کشی لیگ برتر ۱۴۰۵ به این شرح است:

کشتی آزاد

گروه A

۱-استقلال اراک

۲- نام‌آوران پاس ساری

۳- نفت تهران

گروه B

۱-بانک شهر

۲- مقاومت البرز

۳- دانشگاه آزاد اسلام‌آباد

کشتی فرنگی

گروه A

۱-استقلال قم

۲- دانشگاه آزاد ایذه

۳- بانک شهر

۴- شرکت ملی حفاری

گروه B

۱- نفت و گاز زاگرس جنوبی

۲-رعد پدافند ارتش کاشان

۳- سپاهان اصفهان