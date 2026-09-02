جوان آنلاین: «امجد بشکار» اظهار داشت: مقابله مقاومت با عملیات اشغالگران در شهر غزه، گواه این است که مقاومت پایان نیافته و همچنان حضور دارد و قادر به انتقال پیام خود به اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تا به امروز است.

وی افزود: پیام مقاومت این است که حتی اگر تنها ۱۰ درصد از نوار غزه تحت کنترل اسرائیل بماند، هوشیار باقی می‌ماند. توافقات پذیرفته شده در روزها و ماه‌های اخیر، با هدف توقف و نسل‌کشی، صرفاً به نفع مردم فلسطین و برای متوقف کردن این نسل‌کشی ارتش نازی اسرائیل است که رحم و شفقتی ندارد.

استاد علوم سیاسی و تحلیلگر فلسطینی تصریح کرد: دشمن اسرائیلی تصور می کرد که مقاومت آسیب‌پذیر است و هر آنچه می خواهد در غزه؛ از طریق خود یا مزدوران سازمان یافته انجام می دهد اما مقاومت فلسطینی در همه میادین و عرصه ها حضور دارد.

او ادامه داد: میانجیگران از روز اول شکست خوردند و ناکامی آنها از همان ابتدا عیان شد. آتش‌بس یک کاغذی و واقعیت این است که نسل‌کشی حتی برای یک روز هم متوقف نشده و کشتار کودکان و غیرنظامیان بی‌وقفه ادامه دارد و اشغالگران تا حد امکان تلاش می‌کنند ده‌ها فلسطینی را ترور و در عین حال جامعه اسرائیلی و بین‌المللی را گمراه کنند که فقط یک شخصیت مقاومت خاص هدف قرار گرفته است.

این استاد علوم سیاسی فلسطینی پرسید: آیا ترور یک شخصیت مقاومت واقعاً نابودی کل خانواده‌ها را توجیه می‌کند؟ این جنایات و این نازیسم و فاشیسم در دوران مدرن بی‌سابقه است. میانجیگران به نقش واقعی خود عمل نکردند.

بشکار تاکید کرد: همه اقدامات اشغالگران، تبلیغات برای انتخابات ماه آینده است، زیرا خون فلسطینیان سوخت این کارزار است. آنچه ما می‌شنویم، می‌بینیم و در روزهای آینده خواهیم دید، تشدید تبلیغات انتخاباتی روی خون شهروندان فلسطینی در نوار غزه است.